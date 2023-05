Cerchi un POS con canone gratis? Axerve ha la soluzione

Per le piccole imprese, l’uso di un sistema POS può comportare un prezzo elevato. Non solo c’è il costo iniziale per l’acquisto del dispositivo, ma ci sono anche costi aggiuntivi, come il canone mensile, da considerare per ogni transazione elaborata attraverso il sistema.

Per i commercianti che cercano una soluzione POS a prezzi ragionevoli, ci sono notizie promettenti: Axerve, un’azienda di primo piano nel regno dei pagamenti elettronici, offre un’opzione molto vantaggiosa con commissioni minime.

Il piano di commissioni POS Easy è ora disponibile per i nuovi clienti, offrendo un POS gratuito con commissioni di transazione ridotte a solo l’1%. Questa è la scelta ideale per chi desidera ottenere un POS senza spese.

POS Easy Axerve, senza canone mensile e con commissioni bassissime

Per le piccole imprese che cercano un modo conveniente per elaborare i pagamenti con carta di credito o di debito, il piano POS Easy Axerve è la soluzione perfetta.

Con una commissione di appena l’1% per transazione, i commercianti possono ridurre significativamente le loro spese pur fornendo alla propria clientela la comodità delle opzioni di pagamento elettronico.

Il piano POS Easy di Axerve offre numerosi vantaggi, non limitati alla facilità d’uso e alla stabilità della connessione.

I clienti possono stare certi che riceveranno un supporto eccezionale dal team di esperti di Axerve, che si dedicano a fornire soluzioni rapide e affidabili a qualsiasi problema possa sorgere.

Inoltre, Axerve estende una suite di servizi supplementari agli esercenti. Questi servizi includono la capacità di ricevere pagamenti effettuati online e la gestione semplificata delle transazioni.

Queste utility sono progettate per aiutare i commercianti a semplificare i loro processi di pagamento elettronico e alleviare il loro carico di lavoro.

Per chi opera nel settore della vendita al dettaglio e cerca un sistema POS pratico e di facile utilizzo, il programma POS Easy di Axerve può essere la scelta ideale.

Le commissioni di transazione sono ridotte a solo l’1% e il servizio clienti è di prim’ordine. Questo programma fornisce un metodo semplice e vantaggioso per accettare transazioni con carte di credito e di debito.

Per acquistare il POS, basta accedere nella pagina tramite il link sottostante:

Il costo del terminale è di 100 euro + IVA una tantum.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.