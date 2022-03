Cerchio Radio: arriva la foto di uno anomalo

Li chiamano ODR, Odd Radio Circle, che in italiano diventa Cerchio Radio Anomalo e sarebbe oggetto cosmico molto misterioso, formato da onde radio e dalla forma circolare (capaci di avere grandezze maggiori della nostra stessa galassia).

La ricerca coordinata di Jordan Collier dell’Università Australiana di Sydney ha permesso di avere un’immagine grazie ai dati raccolti dal potente radio telescopio MeerKat in Sud Africa, e il risultato è stato pubblicato sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Cerchio Radio Anomalo: ecco la migliore immagine di sempre

Questi oggetti, più grandi di galassie intere e visibili solo nella banda delle onde radio, vengono definiti anomali perché rappresentano un rompicapo in quanto non se ne capisce l’origine: negli anni sono state escluse delle possibilità (sicuramente non si tratta di resti di una supernova), ma con queste nuove immagini ora si potrà studiare meglio.

Tiziana Venturi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e direttrice dell’Istituto di Radioastronomia, ha detto all’ANSA:

Gli Odd Radio Circle (Odr) o ‘Anomali cerchi radio’ sono oggetti osservati solo di recente grazie a grandi survey capaci di vedere aree di cielo grandissime. Non se ne capisce bene l’origine; in questi anni abbiamo imparato a escludere alcune possibilita’ , ad esempio che siano resti di supernovae, e ora questo articolo, che ha prodotto un’immagine meravigliosa con un livello di dettaglio stupefacente, comincia davvero a incanalare le ricerche verso spiegazioni plausibili.

Le ipotesi che ora si stanno vagliando sono legate alle galassie: sembrerebbe che questi cerchi radio siano resti di grandi esplosioni al centro di una galassia (come la fusione di buchi neri supermassicci, oppure getti di particelle energetiche espulse dal centro galattico). Un’altra teoria riguarda l’eventuale onda d’urto generata da eventi di produzione stellare, ma nulla di concreto è ancora sul tavolo come risposta effettiva al “che cosa sono questi cerchi radio anomali?”.