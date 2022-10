Il contest CertiDeal che regala un iPhone

Un contest da paura, giusto in tempo per Halloween: è quello organizzato da CertiDeal e che regala un iPhone ricondizionato in condizioni impeccabili. Chi desidera partecipare non deve far altro che visitare la pagina dedicata e rispondere a qualche domanda, non è necessario effettuare alcun acquisto.

Vinci un iPhone con il contest di CertiDeal

Per chi non ne fosse a conoscenza, CertiDeal è un sito specializzato nella vendita di dispositivi ricondizionati. È la scelta ideale per chi sta pensando a un acquisto hi-tech e vuol risparmiare. Prendendo in considerazione gli smartphone della mela morsicata, il catalogo ne mette a disposizione molti, dalla sesta alla dodicesima generazione, con diversi tagli di memoria interna e colori.

Optare per un device recuperato porta con sé un valore aggiunto anche in termini di sostenibilità, evitando che i prodotti finiscano per essere accantonati o sostituiti quando invece risultano ancora validi e funzionanti.

Se stai cercando un iPhone da regalare che abbia prestazioni al pari del nuovo, ma con un minor impatto ambientale, il ricondizionato CertiDeal potrebbe fare al caso tuo. Del resto, ricondizionato non vuol dire obsoleto o fuori uso, anzi. La qualità è alta, il telefono è completamente rimesso a nuovo, dotato di sistemi operativi aggiornati e con prestazioni decisamente ottimali.

Si può arrivare a uno sconto del 70% sul prezzo d’acquisto del nuovo, con la tranquillità di una garanzia fino a due anni. Puoi dare uno sguardo al catalogo di CertiDeal e, come scritto in apertura, partecipare al contest di Halloween che mette in palio un iPhone. Facendolo si può inoltre sbloccare un codice promozionale esclusivo dal valore di 15 euro, da utilizzare entro la fine di novembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.