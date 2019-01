Le novità Lenovo per il CES 2019: Yoga e non solo

Anche Lenovo tra i protagonisti del CES 2019 in corso a Las Vegas, con una serie di nuovi prodotti indirizzati al segmento PC così come alle smart home. Come sottolineato dal produttore in sede di presentazione, tutti i dispositivi nascono dal concetto di Intelligent Transformation, con l’obiettivo di andare a migliorare il modo in cui gli utenti vivono il luogo di lavoro e l’ambiente domestico.

Lenovo Yoga S940

Iniziamo la carrellata dal modello Lenovo Yoga S940, un portatile ultrasottile (così come gli altri basato su Windows 10) che fa leva sull’intelligenza artificiale per offrire le funzionalità Smart Assist utili per semplificare le azioni quotidiane: viene annullato il rumore di fondo e sfocato il background durante le videochiamate, il display si blocca automaticamente quando ci si allontana, viene segnalata la presenza di qualcuno alle spalle dell’utente, le finestre aperte e non in uso vengono spostate automaticamente su uno schermo esterno e così via. Nulla è stato lasciato al caso nemmeno in termini di design, con un vetro curvo Countour Glass che avvolge la cornice del pannello riducendone lo spessore.

Scheda tecnica: display da 14 pollici 4K, processore (fino a) Intel Core i7 di ottava generazione, 8 o 16 GB di RAM LPPDR3, storage PCIe SSD da 256 GB, 512 GB o 1 TB, speaker con audio Dolby Atmos, supporto agli assistenti virtuali Cortana e Alexa, WiFi 802.11ac, due porte USB Type-C (Thunderbolt), una Type-C 3.1, jack audio, spessore 12,2 mm e peso pari a 1,2 Kg. L’autonomia dichiarata arriva a 7,5 ore se utilizzato in modalità 4K e fino a 15 ore in Full HD.

Lenovo Yoga A940

Indirizzato a un target ben specifico, quello dei creativi e dei designer, Lenovo Yoga A940 è una postazione di lavoro in grado di assumere configurazioni differenti a seconda delle necessità. Il produttore lo definisce una “tela virtuale”, grazie alla presenza di un ampio schermo touch IPS da 27 pollici con risoluzione 4K o QHD e supporto alla tecnologia Dolby Vision, sul quale disegnare o scrivere a mano libera con il pennino in dotazione, inclinando eventualmente la superficie in orizzontale. Sulla parte sinistra è inoltre presente la Precision Dial che consente di effettuare regolazioni di precisione sui parametri in fase di modifica dei contenuti (immagini, video ecc).

Le specifiche parlano di processore Intel (fino a Core i7) di ottava generazione, GPU AMD RadeonTM RX 560, da 8 a 32 GB di RAM DDR4, storage a scelta tra PCIe SSD (da 128 a 256 GB) o HDD SATA (1 o 2 TB), speaker con sistema Dolby Atmos, WiFi 802.11ac, quattro porte USB 3.0, tre USB 2.0, una USB 3.1, lettore di schede, jack audio, ingresso LAN e IR Camera. Il tutto con un peso che si attesta a 14,6 Kg.

Lenovo Yoga C730

Destinato per vocazione alla riproduzione dei contenuti video, Lenovo Yoga C730 si presenta con un display AMOLED da 15 pollici, risoluzione 4K e altoparlanti JBL con supporto alla tecnologia Dolby Atmos. Nessun compromesso dunque in termini multimediali. Un laptop convertibile 2-in-1 dal design sottile (lo spessore è 17 mm nella parte più alta) e dal peso relativamente contenuto (1,89 Kg).

Il supporto agli assistenti virtuali Cortana e Alexa, il sistema Windows Hello per il login e i processori Intel Core i7 di ottava generazione lo rendono potente e versatile. Offre 16 GB di RAM DDR4, SSD da 512 GB per lo storage, una porta USB-C (Thunderbolt), due USB 3.0, uno slot HDMI full-size, un jack audio e un’autonomia dichiarata che si attesta a otto ore.

Yoga Mouse con Laser Presenter

Particolare il concept dello Yoga Mouse con Laser Presenter, che oltre a fungere come mouse tradizionale racchiude nelle sue dimensioni contenute un puntatore laser utile per le presentazioni: basta semplicemente ruotarlo per passare dall’una all’altra funzione.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon (7th Gen)

Il Lenovo ThinkPad X1 Carbon di nuova generazione presentato al CES 2019 migliora dal punto di vista del design rispetto ai predecessori racchiudendo ogni componente all’interno di una scocca con 14,95 mm di spessore e in un peso che si attesta a 1,13 Kg. Integra un display da 14 pollici (Full HD o 4K), altoparlanti con sistema Dolby Atmos (due tweeter rivolti verso l’alto e due woofer verso il basso), quattro microfoni a lungo raggio per le conference call, supporto a Cortana e Alexa, fino a 15 ore di autonomia e connettività mobile (LTE Cat. 16).

La scheda tecnica si completa con processori Intel Core i5 o Core i7 di ottava generazione, GPU Intel HD Graphics 620, fino a 16 GB di RAM LPDDR3, PCIe SSD fino a 2 TB per lo storage, due porte USB 3.1 Type-C, due Thunderbolt 3, uno slot HDMI 1.4, Bluetooth 5.0 e NFC.

Lenovo ThinkPad X1 Yoga (4th Gen)

Il Lenovo ThinkPad X1 Yoga di quarta generazione integra alcuni punti di forza come la tastiera premium, le possibilità di personalizzazione del display da 14 pollici, il sistema audio con Dolby Atmos e la batteria a lunga durata. Una riduzione delle cornici e le parti del telaio rinforzate in alluminio testimoniano l’attenzione riposta nel design.

Scheda tecnica: processori Intel Core i5 o Core i7 di ottava generazione, GPU Intel UHD Graphics 620, HD+IR camera con ThinkShutter, fino a 16 GB di RAM LPDDR3, PCIe SSD fino a 2 TB per lo storage, array di quattro microfoni, due porte USB Type-C 3.1, una Thunderbolt, slot HDMI 1.4, Bluetooth 5.0, LTE Cat. 9 e 16 e NFC. Il peso è 1,35 Kg, lo spessore si attesta a 15,2 mm.

Lenovo Smart Clock

Un orologio intelligente, con Assistente Google integrato: ecco Lenovo Smart Clock. Si tratta essenzialmente di uno smart display, da posizionare in qualsiasi punto della casa (nato per la camera da letto), in grado di interfacciarsi con altri device compatibili con la tecnologia Home per la sincronizzazione delle informazioni e la riproduzione delle musica in modalità multi-room.

Lenovo Smart Tab

C’è spazio anche per una nuova categoria di tablet 2-in-1 potenziati dall’IA di Alexa: i dispositivi della linea Lenovo Smart Tab sono stati realizzati in collaborazione con Amazon. Si trasformano in uno smart display da 10 pollici non appena appoggiati sulla base in dotazione (che funge da soundbar stereo), diventando così uno schermo attraverso il quale accedere alle informazioni online oppure, ad esempio, ai contenuti della piattaforma Prime Video.

Basati su Android, sono disponibili in due modelli: M10 e P10, il primo caratterizzato dalla colorazione Nero Ardesia e il secondo dalla tinta Nero Aurora ricoperto da una doppia superficie in vetro.