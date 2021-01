Trascorsi vent’anni dall’esordio della prima generazione di iDrive, oggi l’automaker tedesco celebra la ricorrenza presentando l’evoluzione battezzata BMW iDrive System nella cornice virtuale dell’evento CES 2021. Un apparato hardware e software progettato per “portare l’interazione conducente-veicolo in una nuova era digitale e intelligente”. L’esordio sui primi veicoli del gruppo è fissato entro il 2021 sull’elettrica iX.

BMW iDrive System, infotainment evoluto per l’auto

Le prime immagini diffuse mostrano un abitacolo attraversato da un ampio display, ovviamente con superficie touchscreen e supporto alle gesture, attraverso cui controllare ogni aspetto della guida e le funzionalità di intrattenimento a bordo. Nel simpatico video qui sotto due lontane generazioni di BMW iDrive a confronto.

Parte integrante dell’offerta il supporto al riconoscimento dei comandi vocali (introdotto per la prima volta da BMW nel 2018) e la possibilità di ricevere aggiornamenti software in modo del tutto automatico, come avviene con gli smartphone o i computer che utilizziamo ogni giorno.

iDrive System fa leva anche sulle potenzialità del cloud per l’accesso alle informazioni e per la loro gestione, ad esempio per quanto riguarda gli avvisi in merito ad anomalie sulla strada o la disponibilità degli stalli liberi in un parcheggio. Novità legate a doppio filo al concept di auto connesse che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni e che in un futuro non troppo lontano invaderanno le nostre città.