CES 2022: Acer Aspire Vero National Geographic Edition

Acer aveva annunciato il primo notebook sostenibile a maggio 2021. Il produttore taiwanese ha ora svelato al CES 2022 di Las Vegas il nuovo Aspire Vero National Geographic Edition. Ogni acquisto di questa edizione speciale consentirà di supportare la National Geographic Society. L'obiettivo rimane invariato, ovvero riduzione dell'impronta ecologica, riutilizzo della confezione e riciclo dei materiali.

Acer Aspire Vero: notebook sostenibile

Il telaio del notebook è realizzato per il 30% con plastica riciclata, scelta accuratamente per bilanciare estetica, durata e rigidità. La confezione è stata invece realizzata per l'85% con carta riciclata e può essere riutilizzata per altri scopi (una parte può essere piegata e sfruttata come stand per il notebook).

La plastica riciclata è stata utilizzata anche per la cornice intorno allo schermo e la tastiera. Per incrementare la durata nel tempo, Acer ha semplificato la procedura di apertura del telaio per sostituire componenti danneggiati o per effettuare un aggiornamento hardware (RAM e SSD). La parte inferiore è infatti fissata con 11 viti Philips standard (viti a croce).

Acer Aspire Vero National Geographic Edition ha uno schermo da 15,6 pollici (1920×1080 pixel), processore Intel Core i5-1155G7, 8 GB di RAM, SSD da 512 GB, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 e Gigabit Ethernet, tastiera retroilluminata, uscita HDMI, jack audio da 3,5 millimetri, lettore di impronte digitali, quattro porte USB (una 2.0 Type-A, due 3.2 Gen 1 Type-A e una 3.2 Gen 1 Type-C), batteria da 65 Wh e sistema operativo Windows 11 Home.

Il notebook sarà disponibile in Francia dal mese di marzo. Non è noto se arriverà anche in Italia. Il prezzo base è 899,00 euro. Il modello standard costa 799,00 euro.