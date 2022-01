CES 2022: Dell XPS 13 Plus con tasti funzione touch

Tutti i maggiori produttori mondiali hanno annunciato nuovi notebook al CES 2022 di Las Vegas. Il Dell XPS 13 Plus si distingue dagli altri per alcune caratteristiche esclusive. Il design è piuttosto diverso da quello dei precedenti modelli e per la prima volta sono presenti tasti funzione touch. L'azienda statunitense ha ovviamente integrato i processori Intel Alder Lake.

Dell XPS 13 Plus: addio al jack audio

Il Dell XPS 13 Plus conserva una delle caratteristiche distintive della serie, ovvero lo schermo InfinityEdge da 13,4 pollici (LCD o OLED). Con il nuovo modello è diventata “edge-to-edge” anche la tastiera, in quanto non ci sono bordi laterali. Inoltre i tasti sono “flat” senza sporgenze e senza spazi tra loro. Ciò ha permesso di incrementare la dimensione. La tradizionale riga di tasti funzione è stata invece sostituita da tasti touch con retroilluminazione a LED. Infine, il touchpad in vetro è nascosto nel poggiapolsi e supporta il feedback aptico.

Dell ha inoltre migliorato la qualità audio con l'aggiunta di due altoparlanti sotto la tastiera, oltre ai due sotto la base. Il nuovo XPS 13 Plus integra i processori Intel Core di dodicesima generazione (Alder Lake) con TDP massimo di 28 watt, fino a 8 GB di RAM LPDDR5 e SSD fino a 1 TB. Il produttore statunitense ha deciso di eliminare il jack audio da 3,5 millimetri, quindi è necessario utilizzare auricolari o cuffie Bluetooth.

Il sistema operativo è Windows 11 (Ubuntu 20.04 sulla Developer Edition). Il Dell XPS 13 Plus sarà disponibile in tutto il mondo a partire dalla primavera. Il prezzo della configurazione base è 1.199 dollari.