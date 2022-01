CES 2022: Samsung Eco Remote si ricarica con il WiFi

Samsung aveva annunciato l'anno scorso un telecomando che si ricarica ad energia solare. Il nuovo Eco Remote 2022 sfrutta una fonte aggiuntiva, ovvero il segnale WiFi del router o altri dispositivi wireless. Il produttore coreano ha presentato al CES 2022 di Las Vegas anche nuove TV MICRO LED, Neo QLED e Lifestyle, oltre al nuovo Smart Hub per l'accesso a vari contenuti.

Eco Remote con ricarica wireless

L'obiettivo di Samsung è quello di ridurre l'inquinamento dovuto al continuo ricambio delle batterie. Sul retro del telecomando era già presente un piccolo “pannello solare”, ma ora è disponibile anche la ricarica attraverso le onde radio. L'energia elettromagnetica viene quindi convertita in energia elettrica. Per una ricarica più rapida è possibile utilizzare la porta USB Type-C.

Il nuovo Eco Remote è realizzato in materiali riciclati. Oltre al colore nero è disponibile il colore bianco. Il design è rimasto invariato rispetto al modello 2021. L'unica differenza è rappresentata dal pulsante Disney+ che si aggiunge ai pulsanti Samsung TV Plus, Amazon Prime Video e Netflix.

A proposito di TV, il produttore ha svelato i nuovi modelli MICRO LED da 89, 101 e 110 pollici con screen-to-boby ratio del 99,99%, scala di grigi a 20 bit, gamut colore 100% DCI e Adobe RGB, supporto Dolby Atmos e Multi View (visualizzazione da quattro sorgenti in simultanea).

Samsung ha inoltre presentato nuovi modelli Neo QLED 4K e 8K con Quantum Mini LED e processore Neo Quantum che permettono di incrementare luminosità, contrasto e qualità delle immagini. Per le serie Lifestyle (The Frame, The Sero e The Serif) è invece disponibile un pannello opaco, anti-riflesso e anti-impronte.

Tutte le smart TV del 2022 avranno il nuovo Smart Hub che consente l'accesso a vari contenuti, tra cui i giochi. È possibile anche trovare le piattaforme di cloud gaming NVIDIA GeForce Now, Google Stadia e Utomik. Gli utenti potranno inoltre scoprire e acquistare NFT (Non-Fungible Token).