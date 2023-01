CES 2023: AMD svela nuove CPU Ryzen 7000 per PC

Oltre a nuove CPU e GPU per notebook, AMD ha svelato al CES 2023 di Las Vegas altri processori desktop della serie Ryzen 7000. Il produttore californiana ha presentato tre modelli con TDP di 65 Watt che si aggiungono a quelli con TDP di 105 e 170 Watt annunciati a fine agosto 2022. Altri tre modelli appartengono invece alla serie Ryzen 7000X3D con 3D V-Cache.

AMD Ryzen 7000: Zen 4 a 65 Watt

I nuovi Ryzen 7000 sono realizzati a 5 nanometri (architettura Zen 4) e condividono molte specifiche con i modelli X, tra cui il socket AM5 (che AMD promette di non cambiare almeno fino al 2025). Tutti supportano memorie DDR5-5200 e PCI Express 5.0. Il TDP è solo 65 Watt perché funzionano a frequenze inferiori rispetto ai corrispondenti processori Ryzen 7000X. Nella confezione di vendita è incluso il dissipatore con ventola: Wraith Stealth per il modello entry level, Wraith Prism per gli altri due.

Il Ryzen 9 7900 integra 12 core con frequenza massima di 5,4 GHz e 64 MB di cache L3. Il Ryzen 7 7700 integra 8 core con frequenza massima di 5,3 GHz e 32 MB di cache L3. Infine, il Ryzen 5 7600 integra 6 core con frequenza massima di 5,1 GHz e 32 MB di cache L3. Saranno disponibili dal 10 gennaio. I prezzi sono 429, 329 e 229 dollari, rispettivamente.

AMD Ryzen 7000X3D: Zen 4 con 3D V-Cache

Il Ryzen 7 5800X3D ha ottenuto un grande successo, quindi AMD ha deciso di realizzare tre nuove CPU con 3D V-Cache basati sull’architettura Zen 4. I modelli sono Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 9 7900X3D e Ryzen 7 7800X3D, tutti con TDP di 120 Watt e cache aggiuntiva L3 di 64 MB.

Il Ryzen 9 7950X3D integra 16 core con frequenza massima di 5,7 GHz e 128 MB di cache L3. Il Ryzen 9 7900X3D integra 12 core con frequenza massima di 5,6 GHz e 128 MB di cache L3. Infine, il Ryzen 7 7800X3D integra 8 core con frequenza massima di 5 GHz e 96 MB di cache L3. Saranno in vendita da febbraio. I prezzi non sono noti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.