CES 2023: Lenovo Yoga Book 9i con due schermi OLED

Insieme ai notebook ThinkPad X1 e IdeaPad, annunciati a fine dicembre 2022, Lenovo ha mostrato al CES 2023 di Las Vegas nuovi modelli della serie Yoga. La vera novità è rappresentata dallo Yoga Book 9i, un notebook con due schermi OLED touch. Il produttore ha svelato anche lo Yoga Slim 6i e le versioni aggiornate degli Yoga 9i, Yoga Slim 7i Carbon e Yoga 6.

Lenovo Yoga Book 9i: dual screen OLED

Il Lenovo Yoga Book 9i sembra un normale notebook quando è chiuso. Dopo averlo aperto si scopre che c’è un secondo schermo al posto della tastiera fisica. Quest’ultima è esterna e sfrutta lo standard Bluetooth. Può essere fissata al lato di uno schermo con il secondo aperto in verticale oppure ai due schermi in orizzontale, come si può vedere nell’immagine. In alternativa può essere posizionata sopra uno dei due schermi.

I due display OLED da 13,3 pollici hanno una risoluzione 2.8K. La dotazione hardware comprende i processori Intel Core i7-1355U e Core i5-1335U, 16 GB di RAM LPDDR5X e SSD PCIe 4.0 da 512 GB o 1 TB. Presenti inoltre quattro altoparlanti, tre porte USB Type-C e webcam IR full HD. La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2. Nella confezione ci sono tastiera, stilo e cover. Sarà in vendita da giugno a partire a 2.099,99 dollari. Non è noto il prezzo per il mercato italiano.

Lenovo Yoga 9i, Slim 7i Carbon, Slim 6i e 6

Gli altri Yoga hanno un design tradizionale e saranno disponibili dal mese di aprile. Il Lenovo Yoga 9i ha uno schermo OLED touch da 14 pollici (risoluzione 4K o 2.8K) e integra il processore Intel Core i7-1360P, 16 GB di RAM LPDDR5 e SSD PCIe 4.0 da 512 GB o 1 TB.

Lo Yoga Slim 7i Carbon ha uno schermo IPS touch da 13,3 pollici con risoluzione 2.5K e integra i processori Intel Core i7-1360P e i5-1340P, 8/16 GB di RAM LPDDR5 e SSD PCIe 4.0 da 512 GB o 1 TB.

Lo Yoga Slim 6i ha uno schermo IPS da 14 pollici (risoluzione 2.8K, 2.2K o FHD+) e integra i processori Intel Core i7-1360P, i5-1340P, i7-1260P e i5-1240P, 8/16 GB di RAM LPDDR5 e SSD PCIe 4.0 da 512 GB o 1 TB.

Infine, lo Yoga 6 ha uno schermo IPS touch da 13,3 pollici con risoluzione FHD+ e integra i processori AMD Ryzen 7 7730 U e Ryzen 5 7530U, 8/16 GB di RAM LPDDR4X e SSD PCIe 4.0 da 256/512 GB o 1 TB.

