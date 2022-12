Lenovo aggiorna i notebook della serie ThinkPad X1

Insieme ai notebook IdeaPad per il settore consumer, Lenovo ha annunciato quelli della serie ThinkPad X1. Si tratta dei ThinkPad X1 Carbon, ThinkPad X1 Yoga e ThinkPad X1 Nano. Quest’ultimo non verrà distribuito in Italia, mentre gli altri due arriveranno nel mese di luglio 2023. Non sono noti i prezzi per il mercato italiano, ma saranno piuttosto elevati.

Lenovo ThinkPad X1: specifiche complete

Il Lenovo ThinkPad X1 Carbon è il modello di punta della serie. Tutte le configurazioni hanno uno schermo da 14 pollici, ma è possibile scegliere pannelli IPS (touch e non) con risoluzione di 1920×1200 pixel o 2.2K e OLED non touch con risoluzione 2.8K e supporto Dolby Vision. I processori sono Intel Core i5/i7 di 13esima generazione.

La dotazione hardware comprende inoltre fino a 64 GB di RAM, SSD fino a 2 TB, connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1, NFC, LTE e 5G, uscita HDMI 2.0b, due porte USB Type-C (Thunderbolt 4), due porte USB Type-A, webcam full HD con sensore IR, tastiera retroilluminata e TrackPad in vetro.

Il ThinkPad X1 Yoga possiede uno schermo touch da 14 pollici (IPS full HD o OLED 4K). Le rimanenti specifiche sono in comune con il ThinkPad X1 Carbon. Il ThinkPad X1 Nano ha invece uno schermo (touch e non) da 13 pollici con risoluzione 2K e integra fino a 16 GB di RAM e SSD fino a 1 TB. Altre specifiche sono: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 e LTE, due porte USB Type-C (Thunderbolt 4), jack audio e tastiera retroilluminata.

