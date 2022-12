Lenovo annuncia nuovi notebook IdeaPad

Lenovo anticipa tutti i concorrenti e annuncia i nuovi notebook consumer che verranno mostrati al CES 2023 di Las Vegas. Si tratta dei modelli IdeaPad Pro 5/5i e IdeaPad Slim 5/5i con schermo da 14/16 pollici e processori Intel/AMD, ai quali si aggiunge il Flex 3i Chromebook. Tutti i prodotti arriveranno in Italia, ma i prezzi verranno comunicati all’inizio del prossimo anno.

Lenovo IdeaPad: specifiche complete

I notebook di punta sono gli IdeaPad Pro 5/5i. La principale differenza è rappresentata dai processori: AMD Ryzen 7000 e Intel Core di 13esima generazione. Entrambi sono disponibili con schermo da 14 pollici (risoluzione 2.8K a 120 Hz o 2.2K a 60 Hz) e 16 pollici (risoluzione 2.5K a 120 Hz).

L’IdeaPad Pro 5 da 14 pollici non ha una scheda video discreta, mentre il modello da 16 pollici integra una NVIDIA GeForce RTX 4050 o 3050. Queste due GPU sono presenti anche nell’IdeaPad Pro 5i da 16 pollici, mentre il modello da 14 pollici integra solo la GeForce RTX 3050.

Le rimanenti specifiche sono comuni a tutti i notebook: 16/32 GB di RAM, SSD PCIe M.2 da 512 GB o 1 TB, connettività Wi-Fi 6/6E e Bluetooth 5.1, uscita HDMI 2.1, jack audio, slot per card SD, altoparlanti stereo, webcam full HD con sensore IR, due porte USB Type-C e due porte USB Type-A. Il sistema operativo è ovviamente Windows 11.

Gli IdeaPad Slim 5/5i hanno specifiche leggermente inferiori, a causa dello spesso ridotto (circa 17 millimetri per la versione con telaio in metallo). Non è infatti presente una scheda video discreta. Inoltre ci sono 8/16 GB di RAM, SSD da 256/512 GB o 1 TB, slot per microSD e uscita HDMI 1.4b. Gli schermi hanno diagonali da 14 e 16 pollici, come negli IdeaPad 5/5i, ma è disponibile anche la versione con pannello OLED da 14 pollici.

Queste infine le specifiche principali dell’IdeaPad Flex 3i Chromebook: schermo touch da 12,2 pollici (1920×1200 pixel), processori Intel N200/N100, 4/8 GB di RAM, storage eMMC da 64/128, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, slot microSD, due porte USB Type-A, una porta USB Type-C, uscita HDMI 1.4, jack audio e altoparlanti stereo.

