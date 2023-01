CES 2023: ecco Lenovo ThinkPhone by Motorola

Uno smartphone pensato per le aziende che desiderano puntare sulla produttività in movimento. Così è stato presentato Lenovo ThinkPhone by Motorola, dispositivo annunciato oggi al CES 2023 di Las Vegas. Trovano dunque conferma i rumor circolati alla vigilia. Scopriamo tutti i dettagli ufficializzati, passando in rassegna il comunicato stampa giunto in redazione.

Uno smartphone per le aziende: Lenovo ThinkPhone by Motorola

La sua caratteristica più importante è quella che gli permette di integrarsi con i notebook della linea ThinkPad, attraverso una serie di funzionalità come Instant Connect (i device si rilevano a vicenda e si connettono tramite Wi-Fi), Unified Clipboard (trasferimento immediato di testi e altri contenuti), Unified Notifications (sincronizzazione immediata delle notifiche), File Drop (trascinamento istantaneo dei file), App Streaming (applicazioni Android eseguite sul PC), Advanced Webcam (utilizzo delle fotocamere presenti sullo smartphone come webcam) e Instant Hotspot (connettività 5G dallo smartphone al computer in un click).

Specifiche tecniche e funzionalità software

A livello di specifiche tecniche, Lenovo ThinkPhone by Motorola integra un display pOLED da 6,6 pollici, processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 8 o 12 GB di RAM, memoria interna da 128, 256 o 512 GB, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, selfie camera frontale da 32 megapixel, Wi-Fi 6E, supporto alle reti 5G e altoparlanti stereo. A questo si aggiungono NFC, GPS e slot dual SIM. La batteria da 5.000 mAh ha ricarica rapida da 68 W via USB-C o da 15 W in modalità wireless.

Per quanto riguarda il design, il dispositivo può vantare le certificazioni IP68 e MIL-STD-810. È stato reso possibile dall’impiego di una fibra aramidica più resistente dell’acciaio, di una scocca in alluminio aeronautico e del vetro Gorilla Glass Victus.

Il sistema operativo preinstallato è Android 13. Lato software, è da segnalare la presenza della suite di funzionalità per la sicurezza supportata dalla piattaforma ThinkShield. Sergio Buniac, Presidente di Motorola e Senior Vice President di Lenovo, si è dichiarato entusiasta di lanciare il Lenovo ThinkPhone, un dispositivo che incarna davvero la qualità e il design mirato del ThinkPad, offrendo al contempo strumenti di produttività unici e funzionalità di sicurezza e gestione dei dispositivi leader del settore .

Per quanto riguarda la disponibilità, lo smartphone arriverà in Italia entro le prossime settimane. Nessuna conferma, al momento, in merito al prezzo di vendita.

