CES 2024: Lenovo ThinkBook con Intel Core Ultra

Lenovo ha annunciato nuovi notebook della serie ThinkBook al CES 2024 di Las Vegas. I modelli che arriveranno in Europa nei prossimi mesi sono ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid, ThinkBook 13x Gen 4 e ThinkBook 16p Gen 5. I prime due integrano processori Intel Core Ultra, mentre per il terzo è stata scelta una CPU Intel di 14esima generazione. Il produttore cinese ha svelato anche disponibilità e prezzi dei ThinkPad X1 Carbon e X1 2-in-1.

Specifiche e prezzi dei nuovi ThinkBook

Il ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid combina Windows 11 con Android 13. Le due parti del notebook (schermo e tastiera) possono essere separate e usate in modo indipendente. Sotto la tastiera ci sono un processore Intel Core Ultra 7, 32 GB di RAM e SSD da 1 TB. Altre specifiche sono: altoparlanti stereo, lettore di impronte digitali, moduli Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, jack audio, due porte USB Type-C (Thunderbolt 4) e batteria da 75 Wh.

Dietro lo schermo OLED touch da 14 pollici con risoluzione 2.8K ci sono invece il processore Snapdragon 8+ Gen 1, 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Altre specifiche sono: quattro altoparlanti, fotocamera frontale full HD, fotocamere posteriori da 13 e 5 megapixel, porta USB Type-C, moduli Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, batteria da 38 Wh.

Quando le due parti sono unite si ottiene un notebook che supporta anche le app Android. La tastiera può essere separata e collegata ad un display esterno, mentre lo schermo diventa un tablet. Sarà in vendita da settembre. Il prezzo non è stato comunicato.

Il ThinkBook 13x Gen 4 è invece un notebook tradizionale con schermo da 13,5 pollici (risoluzione 2.8K e refresh rate di 120 Hz), processori Intel Core Ultra, fino a 32 GB di RAM, SSD fino a 2 TB, quattro altoparlanti, lettore di impronte digitali, jack audio, tre porte USB Type-C, moduli Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, webcam full HD con sensore IR e batteria da 74 Wr. Sarà disponibile da marzo. Il prezzo base è 1.199 euro.

Infine, il ThinkBook 16p Gen 5 ha uno schermo da 16 pollici con risoluzione 3.2K e refresh rate di 165 Hz, processore Intel Core i9 di 14esima generazione, fino a 64 GB di RAM, SSD fino a 4 TB, scheda video NVIDIA GeForce RTX 4060, quattro altoparlanti, lettore di impronte digitali, jack audio, cinque porte USB (due Type-C e tre Type-A), uscita HDMI, card reader SD, moduli Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, webcam full HD con sensore IR e batteria da 80 Wr. Sarà disponibile da giugno. Il prezzo non è stato comunicato.

Lenovo ha inoltre svelato disponibilità e prezzi dei ThinkPad annunciati a metà dicembre. I prezzi base sono 1.679 euro (ThinkPad X1 Carbon Gen 12) e 1.879 euro (ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9). Entrambi saranno in vendita da aprile.