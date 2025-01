CES 2025: Intel svela nuovi processori Core Ultra 200

Intel ha annunciato nuovi processori delle serie Core Ultra 200 per notebook e desktop al CES 2025 di Las Vegas. Sono tutti basati sull’architettura Arrow Lake, quindi le versioni mobile non hanno la RAM saldata sul package, come nell’architettura Lunar Lake. Non possono però essere utilizzati per i Copilot+ PC con Windows 11 24H2.

Intel Core Ultra 200U/H/HX

Intel ha svelato anche nuovi processori mobile Core Ultra 200V (architettura Lunar Lake), ma si tratta di modelli destinati all’utenza business. Supportano infatti le funzionalità vPro per la sicurezza e la gestione dei notebook aziendali.

Per i notebook “thin & light” sono stati annunciati i processori Core Ultra 200U. I quattro modelli (Ultra 7 265U/255U e Ultra 5 235U/225U) integrano una CPU a 12 core (2 P-core, 8 E-core e 2 LP E-core) con frequenza massima di 5,3 GHz, 12 MB di Smart Cache e GPU Xe LPG con frequenza massima di 2,1 GHz.

Chi cerca maggiori prestazioni potrà acquistare notebook con processori Intel Core Ultra 200H. Intel offre cinque modelli: Ultra 9 285H, Ultra 7 265H, Ultra 7 255H, Ultra 5 235H e Ultra 5 225H. I primi tre integrano una CPU a 16 core (6 P-core, 8 E-core e 2 LP E-core), mentre gli altri due integrano una CPU a 14 core (4 P-core, 8 E-core e 2 LP E-core). La GPU è una Intel Arc con un massimo di otto core.

Per i gaming laptop sono stati invece annunciati i processori Core Ultra 200HX. Sono in pratica le corrispondenti versioni mobile dei processori desktop Core Ultra 200S. Intel offre sei modelli: due con CPU a 24 core (Core Ultra 285HX/275HX), due con CPU a 20 core ((Core Ultra 265HX/255HX) e due con CPU a 14 core (Core Ultra 245HX/235HX). La GPU ha un massimo di quattro core, quindi è necessario abbinarla ad una scheda discreta. La NPU garantisce prestazioni fino a 13 TOPS, inferiori ai 40 TOPS richiesti da Microsoft per i Copilot+ PC.

Intel ha svelato inoltre 12 processori desktop Core Ultra 200S con CPU fino a 24 core e TDP di 65 e 35 Watt, oltre ai processori Core 200S (Bartlett Lake S), Core 200H (Raptor Lake H Refresh), Core 100U (Raptor Lake U Refresh), Core 3 e Intel Processor (Twin Lake).

Queste sono le disponibilità: Core Ultra 200V con vPro (6 gennaio 2025), Core Ultra 200U/H (febbraio 2025), Core Ultra 200HX (prima metà 2025), Core Ultra 200S con TDP di 65 e 35 Watt (13 gennaio 2025).