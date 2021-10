Champions League su Amazon Prime Video: verso il terzo turno

Dopo le prime due giornate dei gironi di Champions League che hanno visto match del calibro di Inter-Real Madrid e Juventus-Chelsea, Amazon Prime Video trasmetterà in esclusiva per la terza giornata il 20 ottobre ore 21 Zenit-Juventus, seguendo ancora un match importante per una delle squadre italiane in corsa nella competizione più importante su scala europea.

La visione di questi eventi è disponibile gratuitamente per chi è abbonato ad Amazon Prime, servizio che include anche Amazon Prime Video senza costi aggiuntivi e permette non solo di vedere la Champions League con gli highlights dei match ma anche un catalogo molto vasto di film e serie TV, c'è l'imbarazzo della scelta.

La visione di tutto ciò che riguarda il calcio direttamente in streaming è attualmente al centro dell'attenzione, in quanto c'è stato un passaggio importante tra i fornitori di servizi e anche Amazon ha comprato una parte di diritti che vediamo appunto per la Champions League.

Il primo match, Inter-Real Madrid è stato trasmesso in 4K HDR senza problemi e con un ottimo livello di qualità, mentre lo stesso tipo di trasmissione ha presentato delle problematiche per Juventus-Chelsea, stando a quanto riportato proprio per la gestione dei colori. Molto probabilmente un caso isolato che avremo modo di verificare con il prossimo match.

Quanto costa Amazon Prime Video per vedere la Champions League

Come anticipato l'abbonamento ad Amazon Prime comprende anche quello per Prime Video, e basta abbonarsi sulla pagina dedicata per effettuare una prova di 30 giorni gratuita onde verificare la bontà del servizio e poi passare al pagamento di 36 euro all'anno (formula consigliata) oppure 3,99 euro al mese.

Per questa edizione della Champions League Amazon ha acquisito i diritti per la visione di 16 partite senza chiedere spese extra ai propri abbonati, andando ad espandere il ventaglio di servizi offerti. Consigliato anche il solo periodo di prova per verificare la bontà dei servizi offerti.