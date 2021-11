Champions League e Black Friday, il gusto del gratis

Nel primo caso una missione quasi impossibile, nel secondo caso una sfida decisiva: è delineato il quadro delle partite che Amazon Prime Video mostrerà tra fine novembre e inizio dicembre per consentire ai propri abbonati di vivere al meglio le emozioni della Champions League.

Champions League, così su Prime Video

La prima sfida è quella tra Atletico Madrid e Milan, mercoledì 24 novembre alle ore 21. La seconda sfida in calendario è Atalanta – Villareal, mercoledì 8 dicembre alle ore 21. In questa penultima partita dei gironi di qualificazione tutto può ancora accadere e per Amazon si tratta di un momento fondamentale per confermare la bontà del proprio servizio ed alzare l'asticella in vista delle prossime stagioni.

La UEFA Champions League di Amazon è un omaggio per tutti gli abbonati Prime. Esatto: gratis. Abbonarsi ora significa guardare le partite del prossimo mese senza costo alcuno, ottenere spedizioni gratuite durante il Black Friday ed a fine dicembre scegliere il da farsi per il prosieguo dell'abbonamento: chi vuole dare disdetta potrà a quel punto farlo senza costo e senza obbligo alcuno, avendo fruito di partite e spedizioni gratuita per un mese senza problema alcuno.

Per abbonarti ad Amazon Prime ora e vivere il meglio di Atletico-Milan o Atalanta-Villareal clicca qui.