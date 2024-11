Champions League: il programma delle italiane per la 5° giornata

È tutto pronto per la 5° giornata di Champions League che si disputerà tra il 26 e il 27 di novembre con tutte e cinque le squadre italiane impegnate. Come sempre, le partite potranno essere seguire in diretta streaming tramite NOW, con il Pass Sport, disponibile a 14,99 euro al mese per 12 mesi (oppure 24,99 euro al mese senza vincoli).

Per attivare subito il Pass, che garantisce l’accesso completo a tutta la programmazione sportiva di Sky, basta seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di NOW.

Champions League 5° giornata: il programma delle italiane

Le squadre italiane saranno impegnate sia il 26 che il 27 novembre, per la quinta giornata della Champions League. Ecco le partite e gli orari delle italiane che scenderanno in campo martedì 26 novembre:

Slovan Bratislava – Milan (18.45)

Inter – RB Lipsia (21)

Young Boys – Atalanta (21)

Ecco, invece, le partite programmate per mercoledì 27 novembre:

Aston Villa – Juventus (21)

Bologna – Lilla (21)

Ricordiamo che dopo le prime quattro giornate, solo l’Inter, tra le italiane, è riuscita a ritagliarsi uno spazio tra le prime 8 che accederanno al turno successivo senza playoff. I nerazzurri sono al 5° posto con 10 punti.

Con 8 punti, invece, c’è l’Atalanta che deve accontentarsi del 9° posto. Più in basso troviamo la Juventus, ferma a 7 punti e, quindi, all’11° posto, a pari merito con altre big come il Manchester City. Solo 20° il Milan, con 6 punti, mentre per il Bologna c’è il 31° posto, con un solo punto in classifica.

Champions League: dive vedere le partite della 5° giornata

Le partite della 5° giornata di Champions League saranno trasmesse da Sky oltre che in diretta streaming su NOW, per chi ha attivato il Pass Sport, disponibile con un costo di 14,99 euro al mese per 12 mesi oppure di 24,99 euro al mese. Solo Aston Villa – Juventus, invece, sarà trasmessa da Prime Video.