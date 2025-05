Digitale Terrestre: c'è una data per lo switch-off nel 2025?

Sono diversi anni che siamo in attesa dello switch-off definitivo allo standard DVB-T2 di tutti i canali del digitale terrestre e ogni anno viene annunciato come quello giusto. In realtà, in questo modo e con questa attesa siamo arrivati al 2025. La domanda che molti si stanno facendo, incluse le emittenti radiotelevisive, è se c’è già una data ufficiale per questo 2025 o per il prossimo 2026.

Focalizzandoci sulle informazioni ufficiali che provengono dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al momento non c’è un cronoprogramma per lo switch-off definitivo allo standard trasmissivo DVB-T2 HEVC Main 10.

Infatti, sul sito non viene menzionato nulla di tutto questo. Al momento troviamo solamente le modalità per verificare l’effettiva compatibilità del proprio apparecchio. Inoltre, è menzionato il passaggio di alcuni canali Rai del digitale terrestre al DVB-T2 avvenuto il 28 agosto 2024.

Digitale Terrestre: cosa è certo oggi

Al momento, l’unica cosa certa in merito al digitale terrestre che sono solo alcuni i canali che al momento trasmettono solo con lo standard DVB-T2. Per quanto riguarda una data destinata allo switch-off definitivo per tutti gli altri canali rimasti a trasmettere alcuni in simulcast e altri in DVB-T ancora non abbiamo nulla.

Questa attesa non sta facendo bene alle emittenti radiotelevisive in Italia. Infatti, gli investimenti per adeguarsi ai nuovi standard trasmissivi sono elevati e al momento tutto è ancora incerto. Il non sapere rende tutto ancora più difficile perché la tecnologia avanza e presto gli attuali standard potrebbero essere superati da nuovi.

Un’integrazione importante l’abbiamo avuta a livello tecnologico con l’arrivo dei canali HbbTV del digitale terrestre. Questa tecnologia ibrida permette di sintonizzare determinati canali tramite la frequenza del digitale terrestre, per averli disponibili all’interno della numerazione LCN nazionale, ma con contenuti disponibili solo in streaming.

Ciò che è necessario fare ora è portare pazienza. Quindi dobbiamo solo attendere che dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy arrivi la data dello switch-off DVB-T2. E se ancora non hai un televisore o decoder compatibile, approfitta di questa attesa per acquistarne uno e adeguarti.