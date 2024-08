DVB-T2 del 28 agosto: nuovo comunicato stampa della Rai

Sulla rete si sente da giorni parlare dell’arrivo del DVB-T2 il 28 agosto 2024 per alcuni canali Rai. Rispetto a quella che doveva essere la tabella di marcia per lo switch off siamo andati abbastanza lunghi. Tuttavia a distanza di poche ore alcuni canali dell’emittente pubblica nazionale passeranno definitivamente e unicamente a questa tecnologia trasmissiva. Infatti, proprio oggi, ha pubblicato un nuovo comunicato stampa per chiarire qualsiasi dubbio:

La Rai prosegue il percorso di innovazione tecnologica secondo le tappe indicate dal Ministero e dal 28 agosto inizierà a trasmettere alcuni suoi canali in DVB-T2 e il nuovo sistema di codifica HEVC. Il passaggio al nuovo standard DVB-T2 non prevede cambiamenti per Rai 1, Rai 2, Rai 3 e RaiNews 24 e la maggior parte dell’offerta Rai.

Saranno solo tre, al momento, i canali interessati e visibili in alta definizione (HD) esclusivamente nel nuovo standard DVB-T2: Rai Storia, Rai Radio 2 Visual e Rai Scuola. Questo significa che per continuare a guardare Rai Storia, Rai Radio 2 Visual e Rai Scuola, in digitale terrestre, dal 28 agosto 2024 occorre avere un ricevitore compatibile con tale standard.

Puoi verificare la compatibilità del tuo televisore al DVB-T2 selezionando il canale 558 del telecomando. Se il tuo apparecchio consente la ricezione di “Rai Sport HD Test HEVC” allora vuol dire che è compatibile con i prossimi standard di segnali. Infatti, questo programma è trasmesso con lo standard di compressione HEVC Main 10. Nondimeno, se il tuo televisore è stato acquistato dopo il 22 dicembre 2018 puoi stare tranquillo perché dopo quella data tutti devono essere compatibili per legge.

DVB-T2: la Rai spiega cosa fare dal 28 agosto

Nel comunicato stampa pubblicato oggi, la Rai ha anche spiegato cosa fare dal 28 agosto 2024 con l’arrivo del DVB-T2 sul proprio televisore o decoder: