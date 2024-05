Champions: guarda Real Madrid-Bayern Monaco in streaming

Real Madrid-Bayern Monaco è il ritorno della semifinale di Champions League in scena oggi, mercoledì 8 maggio, da guardare in streaming su Prime Video (con abbonamento Prime, inizia subito la prova gratuita). La cornice è quella del Santiago Bernabeu, il fischio d’inizio è in programma per le ore 21:00. Si prospetta una serata di grande calcio.

Real Madrid-Bayern Monaco: formazioni e streaming

Ancelotti, dopo il trionfo in campionato, vuole allungare nuovamente le mani sulla coppa dalle grandi orecchie e si affida a una coppia d’attacco tutta brasiliana. Tuchel dovrebbe invece cambiare in difesa, con il rientro dell’ex juventino De Ligt al posto di Kim. Ecco le probabili formazioni schierate dal primo minuto.

Real Madrid (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Tchouameni, Rudiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Vinicius Junior, Rodrygo;

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, De Ligt, Kier, Mazraoui; Pavlovic, Laimer; Sané, Musiala, Gnabry; Kane.

Come anticipato, chi vuol vedere la partita in streaming lo può fare in diretta esclusiva Prime Video (con abbonamento Prime). La telecronaca è di Sandro Piccinini, affiancato da Massimo Ambrosini per il commento tecnico, con Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato in collegamento da bordocampo. La diretta inizia alle ore 20:00 con il pre-match di Giulia Mizzoni in compagnia di Clarene Seedorf, Luca Toni e Claudio Marchisio.

Si riparte dal 2-2 dell’andata. Il pronostico dei bookmaker vede favoriti i padroni di casa, anche per il fattore campo. Chi uscirà a testa alta dal confronto troverà in finale il Borussia Dortmund, capace ieri di eliminare il PSG con una prova di resistenza al Parco dei Principi.

