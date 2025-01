Character AI punta sui giochi online per rendere l'AI più divertente

Character AI, la startup che permette di chattare con personaggi alimentati dall’intelligenza artificiale, ha deciso di spingersi oltre. L’azienda sta testando dei giochi nelle sue app web desktop e mobile, con l’obiettivo di aumentare il coinvolgimento degli utenti sulla piattaforma.

Character AI lancia i giochi web

Per ora, i giochi sono accessibili agli abbonati paganti di Character AI e a un gruppo ristretto di utenti con piano gratuito. L’azienda ha sviluppato due titoli per questo lancio iniziale: Speakeasy e War of Words.

Chi ha accesso ai giochi può andare nella chat di qualsiasi personaggio nel browser e cliccare sulla nuova icona del controller. A quel punto, si può iniziare a giocare con il personaggio scelto. L’app mostra un pop-up per avviare una nuova chat dedicata ai giochi, in modo da non intaccare la conversazione precedente con quel personaggio.

In Speakeasy, l’obiettivo è far dire al chatbot una parola specifica senza usarne altre cinque nella lista. Ad esempio, far dire “croissant” senza usare termini come “pasta sfoglia”, “burro”, “cuocere”, “francese” e “fragrante”. In War of Words, invece, ci si sfida a duello con il personaggio, e un arbitro basato sull’AI decide chi ha vinto ogni round, per un totale di cinque round.

Un modo per rendere l’esperienza più divertente

Secondo un portavoce di Character AI, questa mossa serve a rendere il servizio più coinvolgente: “Il nostro obiettivo come azienda di intrattenimento basata sull’AI è trovare modi per rendere l’esperienza di Character AI ancora più divertente e accattivante. Stiamo attualmente testando una funzionalità che permette di giocare con i propri personaggi preferiti, mantenendo l’esperienza immersiva che gli utenti amano“.

Character AI ha attraversato di recente dei cambiamenti di personale ai piani alti, con l’uscita dei co-fondatori Noam Shazeer e Daniel De Freitas, passati a Google. L’azienda ha assunto un ex dirigente di YouTube come chief product officer, mentre il consulente legale Dominic Perella è diventato CEO ad interim.

A dicembre, Perella aveva dichiarato a TechCrunch che Character AI si posiziona come un’azienda di intrattenimento. L’introduzione dei giochi è un passo che rafforza ulteriormente questa immagine.

Character segue l’esempio dei big

Piattaforme come YouTube, LinkedIn e Netflix hanno usato i giochi per aumentare il coinvolgimento degli utenti. Character AI sta probabilmente seguendo la stessa strada per far passare più tempo agli utenti sulla piattaforma. Secondo la società di analisi Sensor Tower, gli utenti di Character AI già trascorrono in media 98 minuti al giorno sull’app.

L’anno scorso, l’azienda aveva aggiunto nuovi strumenti di sicurezza per gli adolescenti, tra cui etichette più evidenti sui personaggi AI per segnalare che non sono persone reali, dopo essere stata coinvolta in varie cause legali. La startup aveva anche introdotto una notifica di pausa quando un utente passa 60 minuti consecutivi sull’app.