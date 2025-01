10 utilizzi di ChatGPT che cambiano il modo di lavorare

Siamo onesti: quanti di noi usano ChatGPT solo per le solite cose? Un post sui social, una bozza di email, qualche domanda banale e via. Dopo un paio di tentativi, molti alzano le mani e pensano: “Carino, ma niente di speciale“.

Ma dietro quella finestrella bianca si nasconde un potenziale enorme. Con qualche trucco ChatGPT può diventare il proprio assistente personale e rivoluzionare il modo di lavorare, in ogni singolo aspetto.

Guida pratica a 10 funzionalità poco note di ChatGPT per aumentare la produttività

Ecco 10 modi sorprendenti per sfruttare al massimo ChatGPT!

1. Addio al mouse con le scorciatoie da tastiera

Chi non ha mai perso tempo prezioso a cliccare con il mouse per eseguire operazioni che si potrebbero fare molto più velocemente con una combinazione di tasti? Le scorciatoie da tastiera sono un’ancora di salvezza e ChatGPT aiutare a implementarle. Basta chiedergli di creare guide su misura per qualsiasi software si usi, da Excel a Photoshop o su un’attività (es. copiare tabelle, inserire un link velocemente, ecc.). Non si deve fare altro che descrivere cosa si vuole fare. Il chatbot di OpenAI preparerà un pratico riassunto con tutte le scorciatoie più utili. In questo modo, si potrà lavorare più velocemente, da soli o in team.

2. Rivedere i termini e le condizioni, mai più contratti firmati alla cieca

Firmare un contratto senza leggerlo? Un po’ come giocare alla roulette russa. ChatGPT può dare una mano a capirli meglio. Certo, non sostituirà un avvocato in carne e ossa, ma può fare una prima analisi del documento, dei termini e delle condizioni, evidenziando le clausole più spinose. Questo può essere particolarmente utile quando si ha a che fare con contratti internazionali, dove le normative possono essere molto diverse dalle nostre. Basta dare in pasto a ChatGPT il link o il testo ed ecco servito un riassunto chiaro di cosa si sta per firmare.

3. Costruire una strategia SEO impeccabile

ChatGPT può essere un incredibile alleato per migliorare la visibilità di un sito web sui motori di ricerca. Basta dargli in pasto l’indirizzo del sito e spiegargli quali sono gli obiettivi che si vuole raggiungere (es. aumentare le visite). Il chatbot può fornire suggerimenti pratici sulle parole chiave da usare, su come ottimizzare le descrizioni delle pagine e su come organizzare al meglio i contenuti. In pratica, un piano SEO completo, che copre sia l’on-page che il link building. Naturalmente, può aiutare anche a creare contenuti pensati per scalare la SERP.

4. Scrivere le procedure operative standard

Le procedure aziendali a volte sono complicate da spiegare. Ma niente panico, ChatGPT può aiutare a renderle più chiare per tutti. Basta registrare un video mentre si mostra il processo, poi far trascrivere il testo e darlo in pasto a ChatGPT: lo trasformerà in una guida passo-passo che anche un bambino capirebbe. Si potranno ottenere istruzioni chiare, con ogni fase spiegata nel dettaglio, compresi obiettivi e risultati attesi. Così il proprio team avrà sempre a disposizione istruzioni scritte e video a prova di bomba, da poter consultare in qualsiasi momento.

5. Trovare opportunità di finanziamento

ChatGPT può aiutare a scoprire opportunità di finanziamento per la propria azienda che si potrebbero non conoscere. È sufficiente raccontargli del proprio business, del settore in cui si opera e degli obiettivi di crescita: potrà suggerire bandi, programmi e acceleratori che magari nemmeno si immaginava esistessero. Può dare una mano a capire anche se la propria azienda ha i requisiti giusti per partecipare.

6. Individuare gli schemi nel feedback dei clienti

Le opinioni dei clienti sono preziose, ma analizzare tutte le recensioni, i sondaggi e i messaggi può essere una vera impresa. ChatGPT può dare una mano a capire cosa pensano davvero i propri clienti. Basta condividere con lui i feedback ricevuti e potrà aiutare a individuare i temi ricorrenti, cosa apprezzano di più, cosa potrebbe essere migliorato, quali sono le richieste più frequenti. Poi non resta che usare queste informazioni per aggiustare il tiro: offerte più azzeccate, assistenza clienti da 10 e lode, e messaggi di marketing che vanno dritti al cuore.

7. Creare offerte di lavoro che attraggano talenti

Attirare i candidati giusti non è sempre facile. Ma ChatGPT può aiutare a scrivere annunci di lavoro più efficaci. Basta descrivere i requisiti del ruolo professionale e i valori della propria cultura aziendale, e lasciare che il chatbot di OpenAI sfoderi un’offerta da far invidia a un copywriter navigato. Poi naturalmente si dovrà personalizzare il testo con il tone of voice del proprio brand per renderlo ancora più autentico. Risultato? Assunzioni più veloci e soprattutto più azzeccate.

8. Trasformare dati complessi in immagini semplici

Report chilometrici pieni di dati e numeri da far girare la testa? ChatGPT può rendere comprensibili anche le analisi più complesse. Si può chiedere di sintetizzare i punti chiave in elenchi puntati, di creare riepiloghi visivi con grafici a torta, istogrammi e tabelle comparative. Anche i dati più astrusi diventeranno chiari come il sole. E si potranno sfornare pitch deck, aggiornamenti per gli investitori e presentazioni concisi e accattivanti.

9. Progettare il lead magnet

Se si sta cercando un modo per attirare i nuovi iscritti come il nettare con le api, ChatGPT può essere d’aiuto. Basta condividere con lui le sfide e i desideri del proprio pubblico e lasciare che suggerisca idee per checklist, guide e mini-corsi irresistibili. I contenuti di valore attirano naturalmente chi è interessato al proprio campo. La mailing list esploderà come i pop-corn nel microonde e con pazienza e costanza, si vedrà crescere una community di persone davvero coinvolte.

10. Scrivere formule di fogli di calcolo che funzionano

Se Excel e Google Fogli fanno venire l’orticaria, ChatGPT può essere un alleato prezioso. Non si dovrà fare altro che dirgli cosa serve (fatturato da calcolare, dati da compilare, duplicati da stanare) e si riceverà la formula perfetta con tanto di spiegone. Funzioni nidificate, formattazione condizionale, automazione? Basta chiedere. I calcoli più ostici diventeranno una passeggiata, anche per chi è a digiuno di fogli di calcolo.

ChatGPT è molto più di quello che sembra

Basta con le risposte generiche e gli usi banali. ChatGPT può essere molto più che un simpatico passatempo. Può diventare il proprio braccio destro digitale, il moltiplicatore di produttività, il generatore di risultati.