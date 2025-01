20 consigli per sfruttare al massimo ChatGPT nel 2025

ChatGPT è diventato ormai un compagno insostituibile per tantissime persone. Questo chatbot AI è molto più di un semplice assistente virtuale: è un vero e proprio tuttofare digitale, pronto ad aiutarci in ogni ambito della nostra vita. Ma forse non tutti sanno ancora sfruttare appieno il suo potenziale. Ecco allora 20 modi creativi e inaspettati per rendere ChatGPT ancora più utile.

ChatGPT: da assistente a tuttofare digitale: 20 utilizzi sorprendenti

1. Il compagno di brainstorming

Se si è bloccati su un progetto, un’idea per una storia o anche solo sulla scelta del dolce per la cena… ChatGPT può dare la scossa creativa che serve. Ad esempio, si possono chiedere idee creative per una festa di compleanno, 10 nomi unici per un blog o consigli per personalizzare il proprio spazio di lavoro con un budget limitato. Il chatbot AI di OpenAI sarà sempre pronto a fornire spunti freschi e originali praticamente su qualunque cosa.

2. Il meal planner personale

Per un genitore, inventare ogni sera piatti gustosi e sani che piacciano a tutta la famiglia può essere un’impresa. Ma con ChatGPT si possono creare menù settimanali su misura, tenendo conto di allergie, preferenze e ingredienti che si hanno in dispensa.

Ecco un prompt di esempio: “La mia famiglia segue una dieta vegetariana e vorrei creare un piano di 5 giorni per i pranzi con ricette sane, gustose ed economiche. Potresti propormi un menù settimanale per il pranzo con queste caratteristiche? 5 ricette diverse per coprire i pranzi da lunedì a venerdì; ricette vegetariane, senza carne né pesce; uso prevalente di ingredienti di stagione per contenere i costi; varietà nelle ricette per avere diversi sapori e nutrienti. Per ogni ricetta, puoi specificare gli ingredienti necessari, le modalità di preparazione e una stima dei costi per porzione?“.

3. Itinerari di viaggio su misura

Per il prossimo viaggio, si può usare ChatGPT per pianificare tutto. Sarà in grado di proporre programmi dettagliati con ristoranti e attrazioni da non perdere. Basta specificare quello che si desidera fare, tipo “Crea un itinerario di 3 giorni a Roma, con focus su cucina locale e i monumenti da visitare“.

4. Il personal trainer virtuale

Che si voglia correre una 5K quest’anno o semplicemente perdere qualche chilo, ChatGPT può aiutare a creare piani di allenamento personalizzati, a casa o in palestra. Ad esempio, si può chiedere dei programmi di resistenza per principianti o routine settimanali di yoga. Basta dirgli che tipo di esercizi si prediligono (es. senza salti), se si hanno dei problemi fisici (es. dolori articolari alle ginocchia) e dove ci si allena. Può anche dare consigli su recupero e alimentazione!

5. Feedback sui testi

Se si ha una bozza da rifinire o si fa fatica a sviluppare un’idea, ChatGPT può aiutare a creare una scaletta oppure può dare suggerimenti costruttivi. Si può anche chiedere di usare un tono specifico.

6. Trovare pattern nei dati

Certo, ChatGPT non è un vero strumento di analisi dati, ma può aiutare a identificare trend o insight in semplici dataset. Basta dargli numeri o elenchi puntati e chiedergli di trovare schemi. È utilissimo per progetti o presentazioni non troppo complessi.

Ecco un esempio di prompt: “Vorrei analizzare alcuni dati relativi alle vendite del mio e-commerce e identificare eventuali trend interessanti. I dati sono i seguenti: nel mese di gennaio abbiamo venduto 500 unità di prodotto A, 300 di prodotto B e 200 di prodotto C, nel mese di febbraio le vendite sono state: prodotto A 400 unità, prodotto B 350 unità, prodotto C 250 unità; a marzo: prodotto A 600 unità, prodotto B 200 unità, prodotto C 150 unità, ad aprile: prodotto A 300 unità, prodotto B 180 unità, prodotto C 300 unità. Lo scopo è capire come si sono evolute le vendite di ciascun prodotto nel periodo considerato“.

7. Piani di studio personalizzati

Si vuole imparare una nuova skill o approfondire un argomento? ChatGPT può creare un piano di studio su misura in base ai propri ritmi e un quiz finale per verificare la comprensione o le abilità acquisite. Ad esempio, si può chiedere “un piano di 30 giorni per imparare lo spagnolo base” o “un programma settimanale per padroneggiare Photoshop“.

8. L’AI come mediatore

Si deve gestire una situazione spinosa al lavoro o a casa? ChatGPT può aiutare a riformulare email, mediare conflitti o comunicare in modo più efficace. Ad esempio, si può chiedere: “Come posso rifiutare gentilmente un invito?” o “Aiutami a dare un feedback a un collega“.

9. Favole della buonanotte

ChatGPT può trasformare qualsiasi argomento in una favola appassionante. Dall’allunaggio alla fisica dei buchi neri, ul chatbot di OpenAI può creare storie coinvolgenti per grandi e piccini.

10. Il planner di eventi

Che si tratti di una festa a sorpresa o di un ritiro aziendale, ChatGPT può suggerire temi, attività, programmi e itinerari. Basta includere tutti i dettagli su ospiti, location ecc. per ottenere spunti originali. Ad esempio: “Organizza una festa di compleanno a tema cioccolato per 15 bambini di 8 anni“.

11. Giochi di ruolo interattivi

Per scrittori e storyteller inventare battute coinvolgenti può essere dura. Ecco perché far interpretare un personaggio a ChatGPT è utile per provare dialoghi o sviluppare la trama. Tipo: “Fingi di essere un famoso chef stellato che sto intervistando per un articolo. Il mio obiettivo è capire qual è la tua filosofia culinaria e da dove trai ispirazione per le tue ricette innovative. Puoi rispondere alle mie domande nei panni di questo personaggio immaginario?“.

12. Un supporto per la ricerca di lavoro

Cercare impiego può essere scoraggiante. Ma ChatGPT può dare una mano con lettere di presentazione personalizzate, Curriculum Vitae, elevator pitch o simulazioni di colloquio. Si può chiedere di “scrivere una lettera per un ruolo da marketing manager enfatizzando doti di leadership” o “come rispondere a questa domanda comune di un colloquio“.

13. Alla scoperta di hobby di nicchia

Se si ha voglia di provare qualcosa di nuovo, ChatGPT può fornire guide per principianti, consigli sulle community o risorse per qualsiasi hobby, dal foraging urbano al modellismo fino alla calligrafia. Ad esempio, si possono chiedere consigli per creare un giardino bonsai o i migliori forum per appassionati di fotografia.

14. Creare giochi per famiglia e amici

ChatGPT può trasformare i momenti di noia in divertimento puro. Può generare giochi, quiz, indovinelli o cacce al tesoro personalizzate. Ad esempio, per un gruppo di cinefili, il prompt perfetto potrebbe essere questo: “Crea un gioco a quiz con 10 domande sui film classici“.

15. Generatore di gratitudine e affermazioni quotidiane

Se si ha bisogno di un’iniezione di positività o della motivazione per iniziare bene la giornata, ChatGPT è un ottimo alleato. Può inventare affermazioni o spunti di gratitudine in pochi istanti. È bravissimo anche a fare il tifo per noi e a pensare a soluzioni positive. Si può chiedere ad esempio: “affermazioni quotidiane per genitori che lavorano“.

16. Guida alla risoluzione dei conflitti

ChatGPT può essere di grande aiuto nel dirimere le controversie. Ad esempio, con vicini rumorosi è fondamentale mantenere un tono calmo e costruttivo. Può essere difficile se sono irrispettosi e sta salendo il sangue al cervello… Ma farsi aiutare da ChatGPT potrebbe fare la differenza. Si può chiedere: “Ho litigato con il mio vicino per il rumore nel weekend. Puoi aiutarmi a scrivere un messaggio gentile ma fermo per affrontare il problema e proporre una soluzione?“.

17. Pianificatore di commissioni

Quando si ha poco tempo, fare le commissioni in modo efficiente è cruciale. Per farsi aiutare da ChatGPT, bisogna prima elencare tutte le tue incombenze con le rispettive location, dando priorità a quelle sensibili agli orari, come la farmacia ad esempio. Poi si può chiedere di ottimizzare il percorso: “Sabato prossimo ho diverse commissioni da sbrigare in giro per Milano. Puoi aiutarmi a pianificare il percorso migliore per ottimizzare i tempi e risparmiare benzina? Queste sono le tappe previste: Ritiro analisi cliniche in via Roma – entro le 11; comprare regalo di compleanno da Zara in centro commerciale – apertura alle 10; andare in farmacia in Piazza Maggiore per medicine nonna; Fare la spesa al supermercato Esselunga in via Verdi; reso pacchi Amazon al Pablo in via Garibaldi – chiusura alle 16; ritirare occhiali dall’ottico Rossi in Corso Italia“.

18. Assistente per l’organizzazione domestica

Le pulizie non sono solo a primavera… se si ha la tendenza ad accumulare, ChatGPT può dare una gran bella mano. Basta fare un elenco di cosa si deve fare, dividendo in categorie: tenere, donare, buttare. Nel prompt, è importante bene di quanto spazio si dispone e come ci si vorrebbe organizzare. Ecco un prompt di esempio: “Devo organizzare il mio armadio. Puoi suggerirmi un piano passo passo per fare decluttering, dividere i vestiti per categorie e mantenere l’ordine nel tempo?“.

19. Coordinatore di eventi sociali

Se non si è abituati a organizzare eventi sociali e ci si ritrova a dover gestire una festa scolastica, un evento di lavoro o una raccolta fondi, ChatGPT può indossare senza problemi i panni del coordinatore. Dal menù alle attività divertenti ed economiche per tutti, il chatbot può aiutare a preparare qualsiasi evento, grande o piccolo.

Ad esempio: “Voglio organizzare una cena per 6 persone con un budget di 100€. Puoi aiutarmi a pianificare il menù, la lista della spesa e una timeline per preparare tutto senza stress?“.

20. Aiuto genitoriale al volo

Ovvio, ChatGPT non può sostituire un vero medico o esperto di comportamento infantile. Ma da genitore, a volte si ha solo bisogno di una mano per arrivare a fine giornata, specie con un figlio che fa i capricci. Il chatbot di OpenAI è un mago nel trovare soluzioni. Dà la lucidità che spesso manca e propone idee originali.

Ad esempio si può chiedere: “Mio figlio di 8 anni non vuole fare i compiti. Puoi suggerirmi strategie di rinforzo positivo e modi creativi per rendere lo studio più coinvolgente?“.

Come ottenere risultati migliori con ChatGPT

Per ottenere il massimo da ChatGPT, è fondamentale usare prompt chiari e specifici. Invece di chiedere “Di cosa dovrei scrivere?“, meglio “Dammi 5 idee uniche per un blog sull’AI e la l’arte“. Più si affineranno i prompt, migliori saranno i risultati.