ChatGPT: 3,7 miliardi di utenti mensili nel mondo

I più recenti dati relativi all’utilizzo di ChatGPT, forniti da di Similarweb nel corso degli ultimi giorni, sono un chiaro indice del fatto che il chatbot di OpenAI ha ormai raggiunto un successo praticamente senza eguali. Sono infatti state registraste ben 3,7 miliardi di visite mensili a livello globale.

ChatGPT: 3,7 miliardi di visite mensili a livello globale

La crescita di ChatGPT è stata a dir poco esponenziale, con un incremento del 17,2% mese su mese e con un incremento del 115,9% anno su anno. Tra i principali fattori che hanno contribuito a questa espansione durante i 2024 vanno segnalati il cambio di dominio Web da parte di OpenAI, passato dal sottodominio chat.openai.com a chatgpt.com. Oltre a ciò, va poi tenuto presente che OpenAI ha continuato a evolversi e arricchire ChatGPT con un sempre maggior numero di funzionalità.

Si tratta insomma di ulteriore indiscusso successo dopo quello di ottobre scorso, quando è stato comunicato che ogni settimana oltre 250 milioni di persone in tutto il mondo utilizzano ChatGPT per migliorare il proprio lavoro, per fini creativi e per l’apprendimento.

Stando sempre ai dati di Similarweb, l’AI generativa vede anche altri attori in crescita, sebbene i numeri registrati siano inferiori: Gemini di Google con 291,6 milioni di visite in ottobre (+6,2% mese su mese, +19% anno su anno); Perplexity con 90,8 milioni di visite (+25,5% mese su mese, +199,2% anno su anno); Claude di Anthropic con 84,1 milioni di visite (+25,5% mese su mese, +394,9% anno su anno); Microsoft Copilot con 69,4 milioni di visite (+87,6% mese su mese); NotebookLM con 31,5 milioni di visite (oltre +200% mese su mese)