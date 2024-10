ChatGPT: oltre 250 milioni di utenti lo usano ogni settimana

OpenAI, l’azienda alle spalle di ChatGPT, ha annunciato un incredibile incremento del numero dei suoi utenti. Oltre ad aver fatto sapere di aver raccolto 6,6 miliardi di dollari in finanziamenti, ha comunicato che ogni settimana oltre 250 milioni di persone in tutto il mondo utilizzano il suo chatbot per migliorare il proprio lavoro, per fini creativi e per l’apprendimento.

ChatGPT: più di 250 milioni di utilizzatori a settimana in tutto il mondo

Si tratta di un incremento di rilievo rispetto a quello registrato ad agosto scorso, quando l’azienda aveva dichiarato 200 milioni di utenti settimanali, che erano già il doppio rispetto a quelli di novembre 2023. Non è tuttavia dato sapere quanti di questi utenti siano quelli che fanno uso della versione gratuita e quanti, invece, si servono di quella a pagamento.

Le motivazioni alla base di questa rapida crescita degli ultimi tempi non sono ancora totalmente chiare. Potrebbe darsi che la cosa sia dovuta al ritorno a scuola degli studenti e al fatto che ChatGPT può essere adoperato per fare ricerche e per alter attività sempre legate all’ambio dell’istruzione.

Non è ovviamente da escludere il fatto che possa anche “semplicemente” trattasi del glorioso inizio di un periodo di crescita, visto e considerato che OpenAI si aspetta ulteriori miglioramenti in tal senso anche e soprattutto quando Apple andrà a incorporare il suo chatbot in Apple Intelligence nei mesi a venire.

Sebbene ChatGPT domini la scena praticamente incontrastato, il mercato dei chatbot AI è comunque molto competitivo. Colossi tecnologici quali Google e Microsoft, oltre che Meta, continuano a lanciare aggiornamenti ai propri assistenti AI nel tentativo di guadagnare terreno.