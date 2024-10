OpenAI raccoglie 6,6 miliardi per creare modelli AI più potenti

OpenAI ha appena concluso un round di finanziamento da capogiro. Gli investitori, guidati da Thrive Capital, hanno deciso di scommettere ben 6,6 miliardi di dollari sull’azienda, portando la sua valutazione a un impressionante valore di 157 miliardi di dollari. Questo investimento massiccio servirà a OpenAI per continuare la sua missione di sviluppare un’intelligenza artificiale generale, secondo quanto riportato in un post sul blog della società.

Si chiude il round di finanziamento da 6,6 miliardi di dollari: OpenAI ora vale 157 miliardi di dollari

Secondo quanto riportato dal Financial Times, Thrive Capital ha dimostrato una fiducia particolare in OpenAI, impegnandosi a investire un miliardo di dollari in questa fase e ottenendo un accordo speciale che le consente di investire un ulteriore miliardo l’anno prossimo, a patto che l’azienda raggiunga determinati obiettivi di fatturato. Questo investimento, tuttavia, è subordinato alla ristrutturazione di OpenAI come società a scopo di lucro, un passaggio che l’azienda sta valutando attentamente.

La valutazione di OpenAI, pari a circa 40 volte il suo fatturato dichiarato, evidenzia l’enorme interesse e le aspettative sull’intelligenza artificiale nella Silicon Valley. L’azienda sta registrando una crescita impressionante delle entrate, con previsioni di vendite annuali che potrebbero raggiungere gli 11,6 miliardi di dollari nel prossimo anno. Questi fondi saranno essenziali per sostenere i costi sempre più elevati legati all’addestramento dei modelli AI più avanzati.

La sfida di sviluppare un’intelligenza artificiale generale

OpenAI si trova di fronte a una sfida tanto affascinante quanto impegnativa: costruire una serie di modelli di “ragionamento”, di cui OpenAI 01 è solo l’assaggio… Secondo Dario Amodei, amministratore delegato di Anthropic, società rivale di OpenAI, i costi per addestrare questi modelli all’avanguardia sono destinati ad aumentare vertiginosamente, con previsioni di modelli che potrebbero richiedere investimenti fino a 100 miliardi di dollari.