ChatGPT: aumentano entrate e download dalle app

Da alcuni mesi è possibile accedere al popolare chatbot anche da Android e iOS, evitando l’uso del sito web. In base ai dati rilevati da Appfigures, il numero di download dell’app di ChatGPT ha raggiunto un nuovo record nel mese di settembre. Contestualmente sono aumentate anche le entrate per OpenAI derivanti dall’abbonamento Plus.

Record di entrate e download

Secondo Appfigures, il numero di download delle app Android e iOS ha raggiunto circa 15,6 milioni nel mese di settembre. Le entrate lorde ammontano invece è circa 4,6 milioni di dollari. Questa somma deriva dagli abbonamenti a ChatGPT Plus (19,99 dollari/mese), quindi gli abbonati dovrebbero essere circa 230.000.

Ci sono anche cattive notizie per OpenAI. Appfigures ha rilevato una calo delle entrate lorde nel mese di settembre (20%) rispetto a luglio (30%) e agosto (39%). Ciò potrebbe indicare che sempre meno utenti vogliono pagare 19,99 dollari/mese per avere risposte più rapide, accesso prioritario nelle ore di picco e accesso anticipato alle nuove funzionalità.

Su 15,6 milioni di download, circa 9 milioni arrivano da Android, mentre gli altri 6,6 milioni da iOS. Complessivamente, le app sono state scaricate 52,2 milioni di volte. La maggioranza delle entrate deriva dagli acquisti in-app per iOS. Il mercato principale è ovviamente gli Stati Uniti (60% delle entrate totali).

ChatGPT non è tuttavia l’app con le entrate più alte. Il primo posto è occupato da Ask AI con circa 5,5 milioni di dollari a settembre (il record è stato raggiunto ad agosto con 6,5 milioni di dollari).