ChatGPT sale a bordo delle auto Mercedes-Benz

Mercedes-Benz ha annunciato l’integrazione di ChatGPT sulle proprie auto dotate di sistema MBUX per l’infotainment, seppur inizialmente in forma sperimentale, per un periodo limitato a tre mesi e solo negli USA. Il servizio è offerto attraverso l’infrastruttura cloud di Microsoft Azure, con la gestione dei dati curata direttamente dall’automaker tedesco in modo da garantire il massimo livello possibile di tutela della privacy.

MBUX di Mercedes-Benz, powered by ChatGPT

Per attivare il chatbot di OpenAI, i clienti possono interagire con l’applicazione mobile Mercedes Me oppure chiederlo direttamente al veicolo pronunciando Hey Mercedes, voglio unirmi al programma beta . L’obiettivo dichiarato è quello di espandere la gamma delle potenzialità associate all’impiego dei comandi vocali all’interno dell’abitacolo, andando oltre quanto consentito fino a oggi. Gli utenti saranno così in grado di intrattenere vere e proprie conversazioni con l’intelligenza artificiale, ad esempio per ottenere suggerimenti personalizzati in merito ai luoghi da visitare una volta raggiunta la propria destinazione, in quale ristorante cenare o dove alloggiare.

Il tutto, come già accennato, attraverso la voce, dunque senza staccare le mani dal volante e gli occhi dalla carreggiata, nel nome delle sicurezza. Viene così meno l’esigenza di effettuare ricerche sullo smartphone, una fonte di distrazione che porta con sé inevitabili rischi.

L’integrazione di ChatGPT sulle auto Mercedes-Benz riguarda in un primo momento quelle con sistema di infotainment MBUX appartenenti alle seguenti serie: A 238, C 118, C 167, C 238, C 253, C 254, C 257, H 247, N 293, R 232, S 213, V 167, V 177, V 295, V 297, W 206, W 213, WV 223, X 167, X 243, X 247, X 253, X 254, X 294, X 296, Z 223 e Z 296. L’accesso al chatbot è inizialmente consentito solo negli Stati Uniti, interessando oltre 900.000 veicoli in totale.

Come scritto in apertura, si tratta di un esperimento, condotto all’interno del programma beta e per tre mesi. L’automaker valuterà un’estensione temporale o il rollout in altri territori dopo aver raccolto i feedback inviati da coloro che sceglieranno di partecipare.