ChatGPT battuto a scacchi da un Atari del 1977: perché?

ChatGPT è davvero intelligente? Dipende da cosa si intende per intelligenza. Se per intelligente si considera la capacità di analizzare enormi quantità di dati, riconoscere schemi complessi e generare risposte coerenti e pertinenti, allora la risposta è sì. Ma tutto questo significa che è una tecnologia infallibile? Decisamente no.

Sam Altman ne è sicuro al 100%, presto daremo vita a una superintelligenza artificiale che ci supererà in tutto e per tutto. Nel frattempo, è ancora possibile cogliere in fallo ChatGPT con una certa facilità. È quello che ha fatto l’ingegnere Robert Jr. Caruso , un ingegnere, mentre chattava con il chatbot di OpenAI sull’uso dell’AI negli scacchi. Il chatbot ha finito per affermare di essere lui stesso un buon giocatore e che non avrebbe avuto problemi a battere Video Chess di Atari, un programma utilizzato nel 1977 che prevede 1 o 2 mosse in anticipo.

Chi è il miglior giocatore di scacchi tra ChatGPT e un Atari 2600 che ha quasi 50 anni?

Caruso ha impostato una partita a scacchi tra ChatGPT e un Atari 2600 tramite un emulatore. Ma quello che è successo dopo lo ha stupito. Nonostante avesse fornito a ChatGPT una descrizione chiara del layout della scacchiera per aiutarlo a identificare i pezzi, l’AI ha iniziato a confondere le torri con gli alfieri, a perdere completamente il filo della posizione dei pezzi e a sbagliare le mosse in modo evidente. Inizialmente, ChatGPT ha giustificato gli errori accusando le icone dell’Atari di essere troppo astratte per essere riconosciute. Tuttavia, nemmeno il passaggio alla più tradizionale notazione scacchistica è servito a risolvere il problema.

“Per 90 minuti ho dovuto impedirgli di fare mosse orribili“, racconta Caruso. “Correggevo continuamente la sua interpretazione della scacchiera, turno dopo turno. Ogni volta prometteva che, se avessimo ricominciato, avrebbe fatto meglio“. Il test ha evidenziato un limite importante: ChatGPT può imitare il linguaggio degli scacchi, ma non ha una vera comprensione del gioco in sé. E alla fine, ha perso, com’era prevedibile.

Perché ChatGPT ha perso a scacchi?

Nei commenti al post di Robert Jr. Caruso su LinkedIn, diversi utenti hanno risposto che l’esito del confronto era perfettamente normale. In sintesi: Video Chess di Atari è un programma specializzato negli scacchi, mentre ChatGPT è innanzitutto un modello di linguaggio predittivo. Le due cose non funzionano affatto allo stesso modo.

Un algoritmo dedicato agli scacchi analizza milioni di mosse possibili al secondo nel quadro delle regole del gioco. Sceglierà poi una di esse dopo aver ridotto questo numero tenendo conto di altri parametri come la situazione del gioco al momento T, l’apertura utilizzata dall’avversario, ecc. È una sorta di metodo di forza bruta, un po’ come cercare di trovare una password inserendo ogni possibile combinazione di lettere, numeri e simboli.

ChatGPT, invece, capisce gli scacchi. Ha accesso a enormi database e può, ad esempio, consigliare la strategia o suggerire una mossa ottimale. Il problema è che il modello linguistico alla base dell’intelligenza artificiale ha il compito di rispondere alla domanda dell’utente fornendo la risposta statisticamente più attesa. E a volte sbaglia. Non bisogna chiedergli di “pensare” con diverse mosse di anticipo, semplicemente non è fatta per questo.

La debacle di ChatGPT è stata inevitabile. Non siamo ancora ai livelli di Deep Blue, che nel 1997 riuscì a battere Garry Kasparov agli scacchi. E nemmeno vicini ad AlphaGo di Google, che mise in ginocchio Lee Sedol, all’epoca il miglior giocatore di Go al mondo.