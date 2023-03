ChatGPT: risolto bug che esponeva i titoli delle chat

Nemmeno il sistema IA su cui poggia ChatGPT è esente da bug: la conferma arriva direttamente da Sam Altman, numero uno di OpenAI, che descrive un problema appena risolto. La responsabilità è attribuita a una libreria open source impiegata (non è stato reso noto quale), che ha permesso ad alcuni utenti di ficcare il naso tra le chat altrui, più precisamente leggendone i titoli.

Abbiamo riscontrato un problema significativo in ChatGPT, a causa di una libreria open source, per la quale è ora stato rilasciato un correttivo. Abbiamo appena finito di validarla. Una piccola percentuale di utenti è stata in grado di vedere i titoli della cronologia delle conversazioni di altri. Ci sentiamo terribilmente male per questo.

Non è dato a sapere quanto sia effettivamente piccola quella piccola percentuale citata dal CEO. Ad ogni modo, la risoluzione ha messo fuori uso per qualche ora la possibilità di consultare la cronologia delle conversazioni intrattenute con l’intelligenza artificiale.

we had a significant issue in ChatGPT due to a bug in an open source library, for which a fix has now been released and we have just finished validating.

a small percentage of users were able to see the titles of other users’ conversation history.

we feel awful about this.

— Sam Altman (@sama) March 22, 2023