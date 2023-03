Opera introduce ChatGPT e altre feature IA avanzate

Anche Opera conferma i suoi impegni per l’integrazione dell’IA, seguendo il trend lanciato nel segmento dei browser da Microsoft con Bing e il suo Edge. A poco più di un mese dall’approdo di ChatGPT sulla barra laterale del browser, mediante un inedito pulsante “Shorten” situato nella barra degli indirizzi, l’IA generativa arriva su Opera e Opera GX con le ultime soluzioni offerte da ChatGPT e ChatSonic.

L’IA si potenzia su Opera

Come riportato da TechCrunch, il team di Opera ha deciso di integrare le due soluzioni sopra citate nella barra laterale del browser con opzioni più avanzate. Nel caso specifico di ChatSonic, peraltro, si trova direttamente GPT-4 con la possibilità di generare immagini da input di testo. Per il resto, le funzionalità restano tendenzialmente le medesime: i chatbot possono riassumere articoli o pagine Web, scrivere post sui social media o suggerire idee per stilarne uno con le proprie parole.

Joanna Czajka, direttrice del prodotto di Opera, ha dichiarato:

° I contenuti generati dall’intelligenza artificiale sono un punto di svolta per la navigazione web. Il nostro obiettivo è utilizzare queste tecnologie per offrire ai nostri utenti nuovi superpoteri di navigazione, reinventando il modo in cui apprendono, creano e ricercano. Opera sta attivamente espandendo il suo programma di intelligenza artificiale in AIGC per browser, notizie e prodotti di gioco attraverso le proprie soluzioni e partnership nuove ed esistenti.”

Maggiori funzionalità arriveranno prossimamente sempre grazie all’integrazione approfondita di modelli basati su GPT, data la popolarità dello strumento.

Il boom dei chatbot sui browser

Questo è solo uno degli ultimi interventi nei browser al fine di portare a tutti gli utenti ChatGPT o soluzioni alternative. È evidente: il boom dei chatbot è praticamente impossibile da fermare e, anzi, sembra proprio che la nuova era delle IA sia appena iniziata: quante altre novità arriveranno nel corso dei prossimi mesi? Considerato che Microsoft ha lanciato Bing Image Creator e sta guidando la rivoluzione assieme a OpenAI, ormai possiamo aspettarci qualsiasi proposta immaginabile da parte dei colossi della tecnologia.