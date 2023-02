Opera integra ChatGPT nella barra laterale

Come anticipato da CNBC, Opera ha annunciato l’integrazione di ChatGPT nei browser desktop e mobile. L’intelligenza artificiale di OpenAI ha quindi trovato un altro “ospite”, dopo Edge e Bing di Microsoft. Google ha invece utilizzato la sua tecnologia LaMDA per realizzare Bard.

ChatPGT nei browser di Opera

Secondo i dati di StatCounter, Opera possiede una quota di mercato del 2,4%. Si tratta quindi di un browser di nicchia, ma che offre diverse funzionalità interessanti, tra cui la barra laterale che permette di accedere direttamente a WhatsApp, Telegram, TikTok, Facebook Messenger, Instagram e Twitter.

L’ultima novità è rappresentata dal pulsante Shorten nella barra degli indirizzi. Quando cliccato, Opera aprirà la barra laterale (a sinistra della finestra) con il sommario puntato dell’articolo visualizzato nella pagina. Il riassunto del contenuto viene generato automaticamente da ChatGPT. In pratica, il browser offre all’utente la possibilità di comprendere velocemente il testo, senza leggere tutto.

Dopo aver inventato le schede del browser, Opera vuole anche contribuire alla diffusione delle cosiddette intelligenze artificiali generative, come quella sviluppata da OpenAI. Il pulsante Shorten non è ancora disponibile. La software house ha tuttavia promesso che arriverà presto nei browser desktop e mobile. In futuro verranno integrate altre funzionalità IA che miglioreranno l’esperienza di navigazione e altri servizi IA nella barra laterale.

Song Lin, Co-CEO di Opera, ha dichiarato: