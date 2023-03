Microsoft lancia Bing Image Creator: da oggi il browser genera immagini con DALL-E

Microsoft sta sviluppando una moltitudine di strumenti IA in collaborazione con OpenAI, anche al di fuori di Bing. Proprio oggi abbiamo visto, ad esempio, come funziona Microsoft Designer, tool che realizza immagini a partire da prompt testuali e che in futuro verrà integrato nella Suite 365, ergo in tutte le app del pacchetto Office. Prima di allora, però, la società di Redmond ha annunciato che Bing da oggi può generare immagini grazie a DALL-E: ecco a voi Bing Image Creator.

Microsoft lancia Bing Image Creator

All’interno della più recente versione anteprima di Bing, per la precisione nella modalità Creativa, da queste ore gli utenti potranno godere di tale strumento inedito concepito per la generazione di immagini a partire da una stringa di testo pensata dall’utente.

Disponibile anche nella barra laterale del browser proprietario Microsoft Edge, Image Creator genera il tipico quadrato offerto da DALL-E – che ricordiamo essere sempre sviluppato da OpenAI, esattamente come ChatGPT – in alta risoluzione, aggiungendo tuttavia un piccolo logo Bing nell’angolo in basso a sinistra.

Lo strumento porrà comunque dei limiti alla generazione di immagini per la salvaguardia degli utenti stessi: la società di Redmond ha aggiunto che Bing Image Creator bloccherà prompt riconosciuti come “potenzialmente dannosi” dal sistema, evitando alla radice la loro produzione. Possiamo già prevedere che, tra di essi, figurino soprattutto prompt con riferimenti a violenza e nudità.

Altre novità in arrivo

Bing Image Creator non è però l’unico strumento inedito ad approdare all’interno di Bing Chat. Il motore di ricerca potenziato da IA da oggi gode anche delle Visual Stories e delle Knowledge Cards 2.0. Le seconde sono l’evoluzione delle schede informative già introdotte nel servizio, utili alla generazione di infografiche con elementi interattivi come grafici e timeline.

Le prime, invece, sono simili alle storie di Instagram ma sono generate dalle IA. Il loro compito? Proporsi tra i primi risultati di ricerca con query specifiche – come una città o un evento storico – al fine di introdurre rapidamente l’oggetto all’utente con narrazioni video-audio realizzate integralmente dall’intelligenza artificiale.

La diffusione di tutte queste novità sarà comunque graduale, partirà da oggi ma richiederà diverse settimane per farle approdare stabilmente a tutti i consumatori.