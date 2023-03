ChatGPT ora è anche DJ radiofonico: ecco RadioGPT!

L’evoluzione di ChatGPT prosegue senza sosta, prendendo svolte anche inaspettate. Abbiamo già visto i migliori esempi d’utilizzo del chatbot sviluppato da OpenAI, ma c’è chi ha voluto spingerla oltre i suoi attuali limiti portandola nell’industria dell’intrattenimento, trasformandola in un DJ. Ebbene sì, avete letto bene: a sorpresa, ChatGPT si trasforma in conduttore radiofonico con RadioGPT.

ChatGPT diventa DJ con RadioGPT

Non si tratta di un mero esperimento, bensì di un prodotto già collaudato e pronto all’uso; anzi, a breve si diffonderà negli Stati Uniti e in Canada tra centinaia di emittenti. Ma come funziona? Stando alla descrizione di Futuri, realtà responsabile dello sviluppo di RadioGPT, l’IA si occupa dell’intera produzione dello show, dal mixaggio dei brani alla lettura di curiosità, notizie locali della giornata, previsioni del tempo e situazione del traffico. Come se non bastasse, può persino mettersi in contatto con gli ascoltatori.

A media company in Cleveland has launched RadioGPT, the world's first-ever radio platform powered by artificial intelligence. It could transform the broadcast industry.https://t.co/qX93clTkus — Axios (@axios) March 7, 2023

Al momento RadioGPT può essere ascoltata nel sample fornito dalla stessa Futuri sul sito dedicato, attivo continuamente e già sorprendente sotto ogni punto di vista. Del resto, RadioGPT sfrutta la potenza di GPT-4, nonché il sistema di scoperta di storie e contenuti social basato sull’intelligenza artificiale di Futuri, TopicPulse, per creare contenuti su misura per i mercati locali, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La sintesi vocale dell’IA darà vita all’esperienza con più voci, creando pertanto più personaggi all’interno della stessa trasmissione. Chissà, magari in futuro ci saranno addirittura ospiti fittizi protagonisti di dibattiti surreali!

L’obiettivo di RadioGPT? Stando alle dichiarazioni del CEO di Futuri, è quello di salvare le radio, un settore ormai ritenuto in declino: “salveremo le radio, non competeremo con esse: ciò che vogliamo fare è aumentare la capacità delle stazioni di riempire la programmazione con più contenuti live e locali”.

Ma funzionerà davvero? L’accordo raggiunto con Alpha Media e Rogers Sports & Media lo dimostrerà, dato che RadioGPT debutterà su 250 emittenti statunitensi entro fine aprile 2023.