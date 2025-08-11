ChatGPT, come cambiare il colore delle bolle delle chat

Insieme al lancio di GPT-5, OpenAI ha fatto alcuni piccoli ritocchi all’interfaccia di ChatGPT. Ora si può cambiare il colore delle bolle della conversazione. Anche i pulsanti sono stati modificati per facilitare l’accesso alle diverse opzioni.

Come cambiare il colore delle bolle delle chat in ChatGPT

Con l’arrivo di GPT-5, OpenAI si è concessa un capriccio: ora è possibile cambiare il colore delle bolle dei messaggi. L’interfaccia di ChatGPT è sempre stata molto spartana: bianco e grigio. Funzionale, ma un po’ noiosa. Ora almeno si può aggiungere un tocco di personalità.

Per cambiare il colore delle bolle, basta cliccare sulla proprio foto profilo, accedere alle Impostazioni nella versione desktop o alla Personalizzazione nella versione mobile. Quindi, scegliere il colore tra gli proposti in Colore di sfondo (Di default, blu, verde, giallo, rosa, arancio, viola e nero).

Da notare che gli abbonati Plus possono scegliere anche il viola, mentre gli abbonati Pro possono impostare le loro bolle di chat in nero, per la modica cifra di 229 euro al mese!

ChatGPT mantiene il suo colore standard, mentre i propri messaggi prendono il colore che scelto. Anche il pulsante per parlare a voce si adatterà al proprio colore. Funziona come le chat di WhatsApp, non cambiano la sostanza, ma rendono l’esperienza più piacevole.

Opzioni raggruppate

L’altra modifica degna di nota dell’interfaccia di ChatGPT riguarda la scelta dei modelli. Ora GPT-5 è il modello predefinito, attivato per ogni conversazione con l’AI. Sono disponibili anche altri modelli: la versione thinking per un ragionamento prolungato, utile per compiti o richieste complesse che richiedono diverse fasi di riflessione, e una versione “Pro “. Quest’ultima sarà inizialmente riservata agli abbonati alla formula omonima e promette capacità migliorate rispetto al modello di base.

Come per i suoi modelli, ChatGPT ha selezionato le diverse opzioni che offre all’inizio o durante una conversazione. Premendo il + vicino alla casella dei prompt, ora si potrà scegliere se utilizzare direttamente:

La modalità agente;

La ricerca approfondita;

La creazione di immagini;

Il tempo di riflessione prolungato;

La modalità Studio;

La ricerca sul web;

Gli schemi;

I connettori ai propri strumenti;

L’importazione di immagini e file.

Con GPT-5, l’intelligenza artificiale è in grado di scegliere da sola la modalità di risposta più adatta (ad esempio creativa, tecnica, sintetica, ecc.) in base alla domanda che si fa. Se però si vuole che ChatGPT lavori sempre in una modalità specifica (per esempio solo creativa), si può selezionare manualmente nelle impostazioni.