WhatsApp Android aggiunge 18 nuovi colori per le cha

Diciamolo: il verde di WhatsApp dopo un po’ stanca. Non è che sia brutto, ma vedere le chat sempre dello stesso colore per anni può annoiare. Ora su Android si può scegliere tra 38 colori diversi per personalizzare le conversazioni.

L’aggiornamento alla versione beta 2.25.19.2 porta 18 nuovi colori che si aggiungono ai 20 già disponibili. Finalmente, Android colma il gap con iOS. Su iPhone, infatti, i colori ci sono già dall’inizio del mese.

Come impostare un nuovo colore per le chat di WhatsApp

Si può scegliere un colore diverso per ogni chat oppure impostare uno generale per tutte le conversazioni. I nuovi colori si adattano sia al tema chiaro che a quello scuro e modificano le bolle dei messaggi. Per personalizzare una singola conversazione, bisogna aprire la chat, toccare i tre puntini in alto a destra, selezionare “Temi” e scegliere il colore desiderato. Chi preferisce cambiare tutte le chat in una volta può andare in Impostazioni > Chat e impostare un tema generale per l’intera app.

Una cosa importante: a differenza di Messenger, dove se si cambia il colore lo vedono tutti, su WhatsApp il cambio vale solo per l’utente. Quindi si può personalizzare secondo i propri gusti, senza disturbare gli altri.

Sembra una sciocchezza, ma in realtà ha senso. La concorrenza tra app di messaggistica è feroce. Telegram ha sempre puntato sulla personalizzazione, iMessage ha i suoi effetti speciali, Messenger ha mille opzioni di design. WhatsApp fino a poco tempo fa era molto spartano: funzionale ma noioso. Ora sta cercando di recuperare terreno aggiungendo funzioni che rendono l’app più divertente da usare. I colori sono un piccolo passo in questa direzione.

Disponibilità

Chi usa la versione normale di WhatsApp, dovrà aspettare ancora un po’. Questa novità è per ora solo nella beta, ma anche in quel caso, il roll out sarà graduale.