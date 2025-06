ChatGPT crea il partner ideale, il nuovo trend che fa ridere il web

Dopo la mania delle foto in stile Studio Ghibli con ChatGPT, un nuovo trend sta diventando virale sui social network. Gli utenti ora si divertono a chiedere al chatbot di OpenAI di generare una foto del partner ideale sulla base di una loro foto…

L’anima gemella secondo ChatGPT…

Segno che l’intelligenza artificiale non è ancora pronta per il romanticismo, i risultati sono… piuttosto esilaranti e dimostrano i limiti attuali dell’immaginazione automatica. In molti casi, il chatbot di OpenAI si accontenta del minimo indispensabile, mettendo i baffi sui ritratti femminili (e talvolta anche su quelli maschili, se l’utente ha i capelli lunghi). Oppure si limita a riproporre lo stesso volto con leggere variazioni nei tratti: più femminili se si parte da una foto maschile, e viceversa.

Alcune richieste più specifiche producono risultati appena più convincenti. Spesso il modello interpreta il partner ideale semplicemente come una versione del soggetto, ma di sesso opposto, vestito in modo simile e nella stessa identica stanza. In pratica, secondo ChatGPT, l’anima gemella è una versione di se stessi, con qualche filtro in più.

In un esempio particolarmente surreale, ChatGPT ha interpretato la richiesta di creare il partner ideale in modo piuttosto creativo. Invece di limitarsi a modificare l’aspetto, ha cambiato completamente la scena. La persona nella foto, che inizialmente era ritratta in posa neutra, si ritrova improvvisamente in una pista di ghiaccio, in una posa teatrale che sembra preludere a uno spettacolo di pattinaggio artistico. È come se l’AI avesse preso alla lettera il concetto di “partner” e avesse deciso di trasformare l’immagine in una performance a due. Naturalmente, il risultato ha fatto impazzire Reddit.

Tra gli esempi più esilaranti condivisi online, ce n’è uno in cui un utente ha provato a far generare al chatbot la foto dell’anima gemella del proprio gatto. Il risultato? ChatGPT si è rifiutata letteralmente di completare l’immagine, lasciando solo uno sfondo vuoto. In un altro caso, invece, l’output finale non è stato un volto o una figura intera, ma… una mano. Sì, solo una mano!