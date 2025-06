NordVPN: l'offerta 2-in-1 che ti regala la massima protezione e una eSIM con dati gratis

NordVPN rilancia con una nuova offerta pensata per la tua sicurezza online sia a casa sia in viaggio. Oggi puoi avere uno sconto fino al 72% sul piano di 2 anni e la possibilità di ricevere fino a 10GB gratis sull’eSIM Saily, in modo da poter navigare ovunque senza WiFi, anche all’estero. In un colpo solo, blindi la tua connessione e resti connesso anche in viaggio.

Una volta attivato NordVPN scoprirai subito quanto sia facile da usare: scegli il piano che fa per te, scarichi l’applicazione e clicca su “Connessione rapida” per iniziare subito a navigare protetto con la crittografia A-256, tra le più potenti al mondo. In questo modo, la tua attività non potrà essere spiata da nessuno, nemmeno sulle reti WiFi pubbliche.

Perfetta se lavori in smart working, usi l’home banking o vuoi vedere contenuti in streaming non presenti nel paese in cui ti trovi: tutto funzionerà senza rallentamenti, limiti di velocità o blocchi di qualsiasi genere.

Inoltre, con Dark Web Monitor, funzione integrata nell’abbonamento, ricevi anche avvisi in tempo reale nel caso i tuoi dati personali dovessero finire online. La politica no-log è il segreto con cui nesso, nemmeno NordVPN stessa, può sapere cosa fai online: nessun tracciamento, nessun invasione della tua privacy.

Attiva il tuo abbonamento con sconti fino al 72% e potrai proteggere fino a 10 dispositivi, tra smartphone, PC, tablet, smart TV e anche il router di casa, così da estendere la protezione a qualsiasi device connesso. In più, puoi avere anche l’eSIM di Saily così da avere dati mobili da usare subito in più di 150 paesi.