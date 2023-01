ChatGPT e cybersecurity: le considerazioni di Kaspersky

Il rapporto tra ChatGPT e cybersecurity è un tema molto sentito in questi giorni e, per cercare di chiarire la situazione, si è mossa Kaspersky.

L’azienda, impegnata da svariati anni nel contesto della sicurezza digitale, ha affrontato un argomento alquanto spinoso, visto che tramite l’AI sono già state realizzate porzioni di codice malevolo, potenzialmente molto pericoloso.

Ad esprimersi a riguardo è stato Vladislav Tushkanov, Security Expert di Kaspersky, affermando “Sebbene ChatGPT non svolga alcuna azione dannosa, potrebbe aiutare gli attaccanti in diverse situazioni, ad esempio scrivendo e-mail di phishing mirate e credibili. Tuttavia, al momento, ChatGPT non è assolutamente in grado di diventare una sorta di IA autonoma per l’hacking“.

Lo stesso Tushkanov ha poi aggiunto come: “il codice malevolo generato dalla rete neurale non sarà necessariamente funzionante e richiederà comunque uno specialista esperto per essere migliorato e implementato. Nonostante ChatGPT non abbia un impatto immediato sull’industria e non cambi il mondo della cybersecurity, le

prossime generazioni di IA probabilmente lo faranno“.

ChatGPT e cybersecurity: non sembrano esserci problemi consistenti… almeno nell’immediato

Se il problema, almeno al momento, non è così consistente, tutto può però cambiare sul medio-lungo periodo. Di fatto, la sfida tra esperti di cybersecurity e hacker, in futuro si svolgerà a colpi di AI e soluzioni iper-tecnologiche.

Al momento, per il comune utente, è consigliabile comunque mantenere alta l’attenzione e proteggere i propri dispositivi con suite di sicurezza adeguate.

Gli strumenti forniti da Kaspersky, in questo contesto, hanno ben pochi rivali.

Non solo: a seconda delle necessità specifiche, esistono diverse soluzioni più o meno adatte a determinati contesti/tipologie di utenti.

Kaspersky Anti-Virus, per esempio, rappresenta la soluzione base adatta a chi si collega in rete occasionalmente. Kaspersky Internet Security, rappresenta lo step successivo, con un sistema di protezione più complesso, che include utility per la privacy e antivirus per PC, Mac e dispositivi mobili.

Non solo: con le attuali promozioni, le suite proposte da Kaspersky sono disponibili con sconti fino al 58% rispetto ai prezzi di listino.

