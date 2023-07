ChatGPT è diventato meno intelligente?

Secondo uno studio pubblicato da tre ricercatori di Stanford University e University of California (Berkeley), le capacità di ChatGPT sono diminuite tra marzo e giugno 2023. Dall’analisi delle risposte ottenute usando i modelli GPT-3.5 e GPT-4 sembra che il chatbot sia diventato meno intelligente. Altri esperti hanno però espresso dubbi sulla metodologia utilizzata, evidenziando che non esistono benchmark standardizzati.

I test sono stati effettuati tramite accesso alle API. I ricercatori hanno valutato le risposte di ChatGPT a domande su problemi matematici, argomenti sensibili, generazione di codice e ragionamento visuale. Il risultato più eclatante è stato quello ottenuto con la domanda “17077 è un numero primo?“. La percentuale di accuratezza del modello GPT-4 è diminuito dal 97,6% di marzo al 2,4% di giugno, mentre GPT-3.5 è migliorato passando dal 7,4% all’86,8%.

Anche alcuni utenti hanno notato questo “calo di prestazioni”, ipotizzando l’attivazione di qualche restrizione per ridurre il carico computazionale, velocizzare le risposte o limitare gli output indesiderati (allucinazioni). Un dirigente di OpenAI ha dichiarato che GPT-4 non diventato più stupido, anzi è più intelligente della versione precedente.

No, we haven't made GPT-4 dumber. Quite the opposite: we make each new version smarter than the previous one.

Current hypothesis: When you use it more heavily, you start noticing issues you didn't see before.

— Peter Welinder (@npew) July 13, 2023