ChatGPT down il 10 giugno: tutti gli aggiornamenti

ChatGPT non funziona: è in corso un down per il servizio di OpenAI. Provando a interagire con il chatbot si ottiene un messaggio di errore simile a quello mostrato nello screenshot qui sotto, in lingua inglese ( Hmmm… something seems to have gone wrong ).

Down ChatGPT: il chatbot di OpenAI non funziona

Lo stop interessa tutte le versioni, sia quella desktop sia le applicazioni mobile, come testimoniato da questa immagine.

Come sempre accede in questi casi, si stanno moltiplicando le segnalazioni degli utenti inviate al portale Downdetector. Stando al grafico che riportiamo qui sotto, le prime anomalie si sono verificate nel corso della mattinata, per poi far registrare un picco intorno alle ore 11:00.

La dashboard ufficiale di OpenAI conferma i problemi che interessano anche Sora (per la creazione dei video) e l’accesso alle API. Sono in corso i lavori per il ripristino nel minor tempo possibile.

Alcuni utenti riscontrano tassi di errore e latenza elevati nei servizi elencati. Stiamo continuando a indagare sul problema.

Aggiorneremo questo articolo non appena saranno disponibili novità.

Aggiornamento (10 giugno 2025, 11:43)

Il numero dei feedback inviati a Downdetector è in aumento. È cambiato anche il messaggio mostrato dalla dashboard ufficiale di OpenAI, a conferma di come la situazione sia da allarme rosso.

Aggiornamento (10 giugno 2025, 12:00)

ChatGPT è ancora fermo, il down prosegue. Non sono arrivati altri aggiornamenti da OpenAI.

Aggiornamento (10 giugno 2025, 12:17)

Le segnalazioni degli utenti su Downdetector sono in diminuzione, ma il servizio ancora non funziona.

… in aggiornamento