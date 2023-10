ChatGPT fa parlare i cani robot di Boston Dynamics

Gli ingegneri di Boston Dynamics sono famosi per i loro progetti di robot autonomi, cioè robot che possono operare in modo indipendente senza il controllo umano. La loro ultima innovazione ha dato al loro cane robot, chiamato Spot, la possibilità di parlare da solo con un’altra integrazione di ChatGPT.

Usando il chatbot di OpenAI, Spot può ora rispondere alle persone usando una voce sintetizzata e una personalità diversa. Per esempio, Spot può agire come una guida turistica, una cowgirl appassionata di metalli preziosi o un viaggiatore del tempo shakespeariano.

E adesso arriva Spot…

Il team di Boston Dynamics ha dimostrato il funzionamento dell’integrazione del chatbot con Spot, il loro cane robot, in un video caricato giovedì. Il chatbot è basato su ChatGPT, una tecnologia di intelligenza artificiale che può generare conversazioni naturali in base al contesto e agli input dell’utente. Il video mostra come Spot può rispondere alle domande e ai comandi vocali degli ingegneri, usando una voce sintetizzata e una personalità diversa a seconda dell’accento scelto. Per esempio, Spot può parlare con l’accento britannico, australiano o americano.

Nel video, uno degli ingegneri, Klingensmith, ha provato a complimentarsi con Spot per il suo accento britannico, dicendogli che gli piaceva. Tuttavia, Spot sembra aver avuto un problema nel processare la richiesta e ha continuato il tour delle installazioni di Boston Dynamics, dicendo “Tieniti vicino” e girando in cerchio. Solo dopo qualche secondo, Spot ha risposto al complimento di Klingensmith, ringraziandolo e dicendogli che era stato programmato per essere educato.

Spot ha poi mostrato una delle caratteristiche più famose del laboratorio di Boston Dynamics: la lavagna di calibrazione. Si tratta di una struttura metallica alta fino alle ginocchia e composta da tag di codici QR. Questi tag servono a calibrare le telecamere e i sensori dei robot, permettendo loro di riconoscere lo spazio tridimensionale e di muoversi in modo preciso ed efficace. Spot ha spiegato che la lavagna di calibrazione è stata usata per testare le sue capacità di locomozione e di navigazione.

ChatGPT colpisce ancora!

I robot di Boston Dynamics hanno dimostrato di saper ballare e persino fare parkour, ma ora, grazie all’intelligenza artificiale generativa, possono ascoltare e rispondere direttamente agli input umani. Klingensmith ha detto che il team ha creato diverse demo di integrazione di ChatGPT, e la funzione di “guida turistica” è stata una delle applicazioni più interessanti. Spot, infatti, potrebbe fungere da guida turistica completa per la sede di Boston Dynamics, offrendo piccole informazioni sui bot realizzati in passato dall’azienda.

Il bot, programmato con uno script e una mappa delle stanze e degli oggetti esposti nella sede centrale, ha utilizzato le telecamere integrate e la tecnologia di riconoscimento delle immagini per comprendere ciò che accadeva intorno a lui. Tutto il resto era semplicemente l’API ChatGPT con l’aggiunta di una voce sintetizzata.