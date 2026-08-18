ChatGPT for Teens per gli under 18, meglio tardi che mai

Un annuncio necessario, forse un po’ tardivo: potremmo descrivere così quello di ChatGPT for Teens, presentato e lanciato oggi da OpenAI per gli utenti che vengono identificati come minorenni. È l’esperienza predefinita per gli under 18, che punta su un’interazione sicura con l’intelligenza artificiale, ma non solo. Il comunicato ufficiale fa riferimento anche all’obiettivo di aiutare gli adolescenti a sviluppare il pensiero critico , esigenza nata dalla consapevolezza che, spesso, gli automatismi dei chatbot non apportano benefici su questo fronte.

Cos’è e come funziona ChatGPT for Teens

Considerata la fascia di età, la novità si concentra quasi inevitabilmente sull’apprendimento, soprattutto al di fuori della classe. Per questo motivo include una modalità Studio che fa leva su domande guida e supporto passo passo nella comprensione degli argomenti, promemoria per i compiti che si attivano quando l’AI riconosce che il ragazzo sta cercando una scorciatoia e quiz per esercitarsi.

Come anticipato, a questo si aggiungono misure di sicurezza implementate per evitare utilizzi non consoni. Sappiamo che è già accaduto e che l’intelligenza artificiale per qualcuno è diventata un confidente: un livello di tutela in più era necessario.

Le caratteristiche di ChatGPT non finiscono qui. Ci sono promemoria che invitano a fare pause più frequenti e strumenti come le Quiet Hours (ore di silenzio) per definire limiti chiari nell’utilizzo della piattaforma. Inoltre, per i genitori che hanno collegato il loro account a quello di un adolescente, ci sono funzionalità di parental control come gli avvisi che scattano quando si verifica una situazione ritenuta ad alto rischio.

Un passaggio molto significativo dell’annuncio è quello che riguarda le protezioni rafforzate per impedire all’AI di lasciar intendere di essere cosciente o di provare emozioni. In questo caso, l’obiettivo dichiarato e condivisibile è quello di ridurre il pericolo di sviluppare una sorta di dipendenza emotiva da parte del giovane.