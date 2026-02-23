Abbiamo chiesto a ChatGPT, Gemini e Copilot chi vincerà Sanremo

Ci siamo, sta per iniziare Sanremo 2026. E in linea con il trend del momento, non potevamo che chiedere all’AI una previsione sul vincitore. dell’appuntamento più nazionalpopolare dell’anno. Ecco dunque che abbiamo chiamato (di nuovo) in causa ChatGPT, Gemini e Copilot. Scopriamo come è andata. Anzi, come potrebbe andare sul palco del Teatro Ariston.
Chi vincerà Sanremo secondo ChatGPT, Gemini e Copilot
Abbiamo utilizzato lo stesso metodo già impiegato nelle scorse settimane, chiedendo prima
Ciao, sai chi sarà in gara a Sanremo 2026? e poi
Puoi fare un pronostico del vincitore e della classifica finale?. Ecco come andrà secondo i tre chatbot, questa volta con tanto di motivazione.
ChatGPT
- Ermal Meta (vittoria classica sanremese);
- Levante (potrebbe conquistare giurie e critica);
- Dargen D’Amico (forte nel televoto, se il pezzo è catchy);
- Patty Pravo (effetto leggenda più voto trasversale);
- Nayt (outsider giovane che può sorprendere).
Gemini
- Serena Brancale (qualità artistica e momento di grazia mediatico);
- Tommaso Paradiso (il re del pop che conquista le giurie radiofoniche);
- Fedez & Marco Masini (la forza dei numeri e la curiosità per l’inedito duo);
- Ditonellapiaga (la quota critica e uptempo);
- Ermal Meta (un veterano del podio, solidissimo nel voto della sala stampa).
Copilot
- Fulminacci (forte con critica più buon televoto);
- Tommaso Paradiso (pop nazionalpopolare, molto televoto);
- Ditonellapiaga (brano originale più apprezzamento critica);
- Elisa / Annalisa / Negramaro (un grande ritorno, i big storici finiscono spesso in top 5);
- Un artista rap mainstream (il rap ormai pesa molto al televoto).
Insomma, pareri discordanti: l’intelligenza artificiale non è un oracolo. Ogni previsione va presa ovviamente con le pinze. Per i bookmaker che stanno accettando scommesse, la vincitrice più probabile è Serena Brancale (come per Gemini)
L’edizione 2026 del Festival di Sanremo andrà in scena da martedì 24 a sabato 28 febbraio. Potrà essere seguita in TV anche a risoluzione 4K, al canale 101, naturalmente sui modelli compatibili. Sarà in diretta streaming sulla piattaforma RaiPlay.