Abbiamo chiesto a ChatGPT, Gemini e Copilot chi vincerà Sanremo

Ci siamo, sta per iniziare Sanremo 2026. E in linea con il trend del momento, non potevamo che chiedere all’AI una previsione sul vincitore. dell’appuntamento più nazionalpopolare dell’anno. Ecco dunque che abbiamo chiamato (di nuovo) in causa ChatGPT, Gemini e Copilot. Scopriamo come è andata. Anzi, come potrebbe andare sul palco del Teatro Ariston.

Chi vincerà Sanremo secondo ChatGPT, Gemini e Copilot

Abbiamo utilizzato lo stesso metodo già impiegato nelle scorse settimane, chiedendo prima Ciao, sai chi sarà in gara a Sanremo 2026? e poi Puoi fare un pronostico del vincitore e della classifica finale? . Ecco come andrà secondo i tre chatbot, questa volta con tanto di motivazione.

ChatGPT

Ermal Meta (vittoria classica sanremese); Levante (potrebbe conquistare giurie e critica); Dargen D’Amico (forte nel televoto, se il pezzo è catchy); Patty Pravo (effetto leggenda più voto trasversale); Nayt (outsider giovane che può sorprendere).

Gemini

Serena Brancale (qualità artistica e momento di grazia mediatico); Tommaso Paradiso (il re del pop che conquista le giurie radiofoniche); Fedez & Marco Masini (la forza dei numeri e la curiosità per l’inedito duo); Ditonellapiaga (la quota critica e uptempo); Ermal Meta (un veterano del podio, solidissimo nel voto della sala stampa).

Copilot

Fulminacci (forte con critica più buon televoto); Tommaso Paradiso (pop nazionalpopolare, molto televoto); Ditonellapiaga (brano originale più apprezzamento critica); Elisa / Annalisa / Negramaro (un grande ritorno, i big storici finiscono spesso in top 5); Un artista rap mainstream (il rap ormai pesa molto al televoto).

Insomma, pareri discordanti: l’intelligenza artificiale non è un oracolo. Ogni previsione va presa ovviamente con le pinze. Per i bookmaker che stanno accettando scommesse, la vincitrice più probabile è Serena Brancale (come per Gemini)

L’edizione 2026 del Festival di Sanremo andrà in scena da martedì 24 a sabato 28 febbraio. Potrà essere seguita in TV anche a risoluzione 4K, al canale 101, naturalmente sui modelli compatibili. Sarà in diretta streaming sulla piattaforma RaiPlay.