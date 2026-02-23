 Abbiamo chiesto a ChatGPT, Gemini e Copilot chi vincerà Sanremo
Sanremo è alle porte e l'AI si sbilancia: tra veterani, nuove proposte e peso del televoto, ecco le previsioni di ChatGPT, Gemini e Copilot.
Google AI Studio

Ci siamo, sta per iniziare Sanremo 2026. E in linea con il trend del momento, non potevamo che chiedere all’AI una previsione sul vincitore. dell’appuntamento più nazionalpopolare dell’anno. Ecco dunque che abbiamo chiamato (di nuovo) in causa ChatGPT, Gemini e Copilot. Scopriamo come è andata. Anzi, come potrebbe andare sul palco del Teatro Ariston.

Chi vincerà Sanremo secondo ChatGPT, Gemini e Copilot

Abbiamo utilizzato lo stesso metodo già impiegato nelle scorse settimane, chiedendo prima Ciao, sai chi sarà in gara a Sanremo 2026? e poi Puoi fare un pronostico del vincitore e della classifica finale?. Ecco come andrà secondo i tre chatbot, questa volta con tanto di motivazione.

ChatGPT

  1. Ermal Meta (vittoria classica sanremese);
  2. Levante (potrebbe conquistare giurie e critica);
  3. Dargen D’Amico (forte nel televoto, se il pezzo è catchy);
  4. Patty Pravo (effetto leggenda più voto trasversale);
  5. Nayt (outsider giovane che può sorprendere).

Gemini

  1. Serena Brancale (qualità artistica e momento di grazia mediatico);
  2. Tommaso Paradiso (il re del pop che conquista le giurie radiofoniche);
  3. Fedez & Marco Masini (la forza dei numeri e la curiosità per l’inedito duo);
  4. Ditonellapiaga (la quota critica e uptempo);
  5. Ermal Meta (un veterano del podio, solidissimo nel voto della sala stampa).

Copilot

  1. Fulminacci (forte con critica più buon televoto);
  2. Tommaso Paradiso (pop nazionalpopolare, molto televoto);
  3. Ditonellapiaga (brano originale più apprezzamento critica);
  4. Elisa / Annalisa / Negramaro (un grande ritorno, i big storici finiscono spesso in top 5);
  5. Un artista rap mainstream (il rap ormai pesa molto al televoto).

Insomma, pareri discordanti: l’intelligenza artificiale non è un oracolo. Ogni previsione va presa ovviamente con le pinze. Per i bookmaker che stanno accettando scommesse, la vincitrice più probabile è Serena Brancale (come per Gemini)

L’edizione 2026 del Festival di Sanremo andrà in scena da martedì 24 a sabato 28 febbraio. Potrà essere seguita in TV anche a risoluzione 4K, al canale 101, naturalmente sui modelli compatibili. Sarà in diretta streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Pubblicato il 23 feb 2026

Davide Tommasi
23 feb 2026
