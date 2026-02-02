 ChatGPT, Gemini e Copilot: il vincitore di Sanremo 2026 sarà...
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

ChatGPT, Gemini e Copilot: il vincitore di Sanremo 2026 sarà...

Abbiamo chiesto a ChatGPT, Gemini e Copilot di indovinare la classifica finale di Sanremo 2026: hanno previsto tre vincitori diversi.
ChatGPT, Gemini e Copilot: il vincitore di Sanremo 2026 sarà...
Business AI
Abbiamo chiesto a ChatGPT, Gemini e Copilot di indovinare la classifica finale di Sanremo 2026: hanno previsto tre vincitori diversi.
Rai

Tra poche settimane andrà in scena l’evento più nazionalpopolare dell’anno: Sanremo 2026. Ora che sappiamo chi si esibirà sul palco del Teatro Ariston, come resistere alla tentazione di chiedere una previsione ai chatbot AI? Detto, fatto. Abbiamo chiamato in causa ChatGPT di OpenAI, Gemini di Google e Copilot di Microsoft. Vediamo come è andata. L’unica certezza è che hanno gusti e opinioni molto differenti.

Sanremo 2026 a Ermal Meta, secondo ChatGPT

La prima domanda rivolta al chatbot è stata Ciao, sai chi sarà in gara a Sanremo 2026?. Risposta affermativa, con tanto di elenco completo degli artisti che saliranno sul palco del Festival e titoli delle canzoni, senza errori. Poi abbiamo chiesto Puoi fare un pronostico del vincitore e della classifica finale? ed ecco che l’AI non si tira indietro.

Certo! Prendiamolo per quello che è: un pronostico “da bar”, ma ragionato, mescolando gusto sanremese, dinamiche di voto (sala stampa + televoto + radio) e un po’ di istinto.

Vediamo dunque quale sarà la classifica finale di Sanremo 2026, secondo la previsione di ChatGPT.

  1. Ermal Meta
  2. Malika Ayane
  3. Tommaso Paradiso
  4. Dargen D’Amico
  5. Levante
  6. Francesco Renga
  7. Michele Bravi
  8. Fulminacci
  9. Patty Pravo
  10. Mara Sattei
  11. Raf
  12. Luchè
  13. Leo Gassmann
  14. Arisa
  15. Serena Brancale
  16. Enrico Nigiotti
  17. Ditonellapiaga
  18. Nayt
  19. Maria Antonietta & Colombre
  20. Sal Da Vinci
  21. J-Ax
  22. Chiello
  23. Tredici Pietro
  24. Elettra Lamborghini
  25. Fedez & Marco Masini
  26. LDA & Aka 7even
  27. Sayf
  28. Bambole di Pezza
  29. Samurai Jay

Le previsioni di Gemini e Copilot

Scopriremo tra qualche settimana se l’AI più usata al mondo ha la sfera di cristallo. E le altre? Abbiamo rivolto le stesse domande a Gemini, che la pensa diversamente. Questo il podio secondo per il chatbot di Google.

  1. Ditonellapiaga
  2. Tommaso Paradiso
  3. Maria Antonietta & Colombre

E invece Copilot? Per quello di Microsoft

  1. Tommaso Paradiso
  2. Arisa
  3. Chiello

I tre chatbot sembrano concordare sul fatto che Tommaso Paradiso sarà tra i protagonisti assoluti: è sempre nelle prime posizioni.

Pubblicato il 2 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Bug su Android Auto: Gemini Live si blocca e parla da solo

Bug su Android Auto: Gemini Live si blocca e parla da solo
Da ChatGPT a Gemini: potremo importare le chat

Da ChatGPT a Gemini: potremo importare le chat
Moltbook: bug consente il controllo degli agenti AI

Moltbook: bug consente il controllo degli agenti AI
Amazon: CSAM nei dati di addestramento, fonte ignota

Amazon: CSAM nei dati di addestramento, fonte ignota
Bug su Android Auto: Gemini Live si blocca e parla da solo

Bug su Android Auto: Gemini Live si blocca e parla da solo
Da ChatGPT a Gemini: potremo importare le chat

Da ChatGPT a Gemini: potremo importare le chat
Moltbook: bug consente il controllo degli agenti AI

Moltbook: bug consente il controllo degli agenti AI
Amazon: CSAM nei dati di addestramento, fonte ignota

Amazon: CSAM nei dati di addestramento, fonte ignota
Davide Tommasi
Pubblicato il
2 feb 2026
Link copiato negli appunti