ChatGPT, Gemini e Copilot: il vincitore di Sanremo 2026 sarà...

Tra poche settimane andrà in scena l’evento più nazionalpopolare dell’anno: Sanremo 2026. Ora che sappiamo chi si esibirà sul palco del Teatro Ariston, come resistere alla tentazione di chiedere una previsione ai chatbot AI? Detto, fatto. Abbiamo chiamato in causa ChatGPT di OpenAI, Gemini di Google e Copilot di Microsoft. Vediamo come è andata. L’unica certezza è che hanno gusti e opinioni molto differenti.
Sanremo 2026 a Ermal Meta, secondo ChatGPT
La prima domanda rivolta al chatbot è stata
Ciao, sai chi sarà in gara a Sanremo 2026?. Risposta affermativa, con tanto di elenco completo degli artisti che saliranno sul palco del Festival e titoli delle canzoni, senza errori. Poi abbiamo chiesto
Puoi fare un pronostico del vincitore e della classifica finale? ed ecco che l’AI non si tira indietro.
Certo! Prendiamolo per quello che è: un pronostico “da bar”, ma ragionato, mescolando gusto sanremese, dinamiche di voto (sala stampa + televoto + radio) e un po’ di istinto.
Vediamo dunque quale sarà la classifica finale di Sanremo 2026, secondo la previsione di ChatGPT.
- Ermal Meta
- Malika Ayane
- Tommaso Paradiso
- Dargen D’Amico
- Levante
- Francesco Renga
- Michele Bravi
- Fulminacci
- Patty Pravo
- Mara Sattei
- Raf
- Luchè
- Leo Gassmann
- Arisa
- Serena Brancale
- Enrico Nigiotti
- Ditonellapiaga
- Nayt
- Maria Antonietta & Colombre
- Sal Da Vinci
- J-Ax
- Chiello
- Tredici Pietro
- Elettra Lamborghini
- Fedez & Marco Masini
- LDA & Aka 7even
- Sayf
- Bambole di Pezza
- Samurai Jay
Le previsioni di Gemini e Copilot
Scopriremo tra qualche settimana se l’AI più usata al mondo ha la sfera di cristallo. E le altre? Abbiamo rivolto le stesse domande a Gemini, che la pensa diversamente. Questo il podio secondo per il chatbot di Google.
- Ditonellapiaga
- Tommaso Paradiso
- Maria Antonietta & Colombre
E invece Copilot? Per quello di Microsoft
- Tommaso Paradiso
- Arisa
- Chiello
I tre chatbot sembrano concordare sul fatto che Tommaso Paradiso sarà tra i protagonisti assoluti: è sempre nelle prime posizioni.