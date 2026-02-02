ChatGPT, Gemini e Copilot: il vincitore di Sanremo 2026 sarà...

Tra poche settimane andrà in scena l’evento più nazionalpopolare dell’anno: Sanremo 2026. Ora che sappiamo chi si esibirà sul palco del Teatro Ariston, come resistere alla tentazione di chiedere una previsione ai chatbot AI? Detto, fatto. Abbiamo chiamato in causa ChatGPT di OpenAI, Gemini di Google e Copilot di Microsoft. Vediamo come è andata. L’unica certezza è che hanno gusti e opinioni molto differenti.

Sanremo 2026 a Ermal Meta, secondo ChatGPT

La prima domanda rivolta al chatbot è stata Ciao, sai chi sarà in gara a Sanremo 2026? . Risposta affermativa, con tanto di elenco completo degli artisti che saliranno sul palco del Festival e titoli delle canzoni, senza errori. Poi abbiamo chiesto Puoi fare un pronostico del vincitore e della classifica finale? ed ecco che l’AI non si tira indietro.

Certo! Prendiamolo per quello che è: un pronostico “da bar”, ma ragionato, mescolando gusto sanremese, dinamiche di voto (sala stampa + televoto + radio) e un po’ di istinto.

Vediamo dunque quale sarà la classifica finale di Sanremo 2026, secondo la previsione di ChatGPT.

Ermal Meta Malika Ayane Tommaso Paradiso Dargen D’Amico Levante Francesco Renga Michele Bravi Fulminacci Patty Pravo Mara Sattei Raf Luchè Leo Gassmann Arisa Serena Brancale Enrico Nigiotti Ditonellapiaga Nayt Maria Antonietta & Colombre Sal Da Vinci J-Ax Chiello Tredici Pietro Elettra Lamborghini Fedez & Marco Masini LDA & Aka 7even Sayf Bambole di Pezza Samurai Jay

Le previsioni di Gemini e Copilot

Scopriremo tra qualche settimana se l’AI più usata al mondo ha la sfera di cristallo. E le altre? Abbiamo rivolto le stesse domande a Gemini, che la pensa diversamente. Questo il podio secondo per il chatbot di Google.

Ditonellapiaga Tommaso Paradiso Maria Antonietta & Colombre

E invece Copilot? Per quello di Microsoft

Tommaso Paradiso Arisa Chiello

I tre chatbot sembrano concordare sul fatto che Tommaso Paradiso sarà tra i protagonisti assoluti: è sempre nelle prime posizioni.