Da ChatGPT a Gemini: potremo importare le chat

Presto sarà possibile importare le chat di altri servizi in Gemini. Tradotto: potremo spostare le conversazioni di ChatGPT sulla piattaforma di Google. Quello di OpenAI non sarà l’unico chatbot da cui estrarre informazioni, è del tutto lecito pensare che lo stesso varrà per Copilot, Claude e gli altri.

Gemini potrà importare le chat ChatGPT

Lo ha scoperto la redazione del sito TestingCatalog, condividendo lo screenshot visibile qui sotto. Mostra la funzionalità Import AI chats, ancora in beta e dunque sottoposta a una fase di test. Non sappiamo quando verrà lanciata per tutti. Selezionandola compare un messaggio che recita Scarica la tua cronologia delle chat da un’altra piattaforma AI , Importa il file in Gemini da Aggiungi file, Importa chat AI e Continua le tue conversazioni su Gemini .

Sarà dunque necessario passare da download e upload manuali. Almeno per il momento non è prevista un’opzione per la migrazione diretta tra i chatbot, forse arriverà in un secondo momento.

Un’altra novità introdotta per alcuni utenti in Gemini si chiama Likeness. Non è ancora ben chiaro a cosa serva, probabilmente a verificare che un video sia autentico oppure generato con l’intelligenza artificiale. Uno strumento di questo tipo potrebbe tornare utile per arginare la disinformazione basata proprio sulle clip alterate o interamente create dal nulla, ormai quasi indistinguibili a occhio nudo.

Non è tutto: le immagini realizzate con l’AI potranno essere scaricate a una risoluzione maggiore, in 2K o 4K, così da risultare adatte anche per la stampa.

La crescita del chatbot di Google è evidente

Google sta vedendo crescere la popolarità del suo chatbot, che negli ultimi mesi ha rubato una fetta non indifferente di market share a ChatGPT. Quello di OpenAI rimane al momento il leader incontrastato, con un distacco notevole, ma il trend è chiaro e gli equilibri potrebbero cambiare nel corso del 2026.