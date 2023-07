ChatGPT: a giugno calano gli utenti, anche su Bing Chat

Lanciata nel novembre 2022, ChatGPT ha riscosso un successo incredibile a livello globale conquistando anche coloro che con la tecnologia hanno sempre avuto un rapporto minimo. Con i chatbot oramai “mainstream”, le aziende hanno spinto su di essi cercando di integrarli nei loro servizi il più rapidamente possibile. Tuttavia, esattamente come per gli NFT, cosa assicura loro che non si tratti di un trend momentaneo spinto ulteriormente dai social network? A far sorgere questo dubbio sono i numeri degli accessi mensili e dei visitatori unici di ChatGPT e Bing Chat, in calo a giugno 2023.

ChatGPT e Bing Chat hanno meno utenti

Secondo le analisi condotte da Similarweb, il traffico mensile di ChatGPT sarebbe calato per la prima volta lo scorso mese di 9,7 punti percentuali, mentre i visitatori unici sono calati del 5,7%. La quantità di tempo trascorsa con ChatGPT sul sito web, invece, è calata dell’8,5%. È un chiaro segno che la novità dei chatbot sta svanendo, complice il mancato accesso alle informazioni in tempo reale tramite Internet, feature disponibile solo previo pagamento dell’abbonamento ChatGPT Plus.

Nel frattempo, i costi sono aumentati a dismisura per la gestione dei server, e a confermarlo è stato Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI.

Ne consegue che gli oltre 10 miliardi investiti da Microsoft nell’azienda non stanno fruttando, al momento, come sperato. Potrebbe trattarsi anche di un calo dovuto all’estate, ovvero al minor tempo trascorso su Internet e alle aziende che chiudono o hanno dipendenti in ferie. Ma se si prolungasse, cosa significherebbe per il settore?

Ad ogni modo, una notizia positiva emerge da questo calo di utenza: il rallentamento della crescita potrebbe aiutare a controllare i costi di esecuzione di ChatGPT, magari rendendo più accessibile il piano a pagamento con funzionalità extra.