ChatGPT: arriva l'integrazione con Gmail e Google Calendar

Immaginiamo di poter dire a ChatGPT “riassumimi le email importanti di oggi” e ottenere una sintesi perfetta della casella di posta. Oppure chiedere “crea un appuntamento per il meeting con il cliente martedì alle 15” e vederlo comparire automaticamente nel calendario Google. OpenAI sta testando proprio queste funzioni. L’intelligenza artificiale sta per fare il salto definitivo verso l’assistenza personale concreta.

L’integrazione con Gmail che OpenAI sta sviluppando va ben oltre quello che esiste attualmente. Sì, ChatGPT può già accedere alle email tramite Deep Research, ma solo per includere informazioni nei suoi report approfonditi. Adesso si parla di funzioni completamente diverse.

Secondo quanto scoperto dal ricercatore AI Tibor su X, ChatGPT potrà analizzare direttamente le email, riassumerle, creare risposte automatiche e persino trasformare il contenuto delle email in resoconti più leggibili.

ChatGPT web app – another new announcement: "Connect Gmail and Google Calendar" ("Use ChatGPT to analyze emails, manage your schedule, and stay organized.")

"Try it out" prompt: "What's my schedule today?" pic.twitter.com/Wr4xjZcgT9

— Tibor Blaho (@btibor91) June 12, 2025