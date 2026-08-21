ChatGPT ora può leggere i messaggi sul Mac e rispondere

L’ultima novità introdotta da OpenAI nell’app di ChatGPT sui Mac potrebbe non piacere ad Apple. È quella che consente all’AI di accedere ai messaggi (iMessage) dell’utente, attraverso un plugin dedicato. L’obiettivo è quello di semplificare l’accesso alle informazioni scambiate nelle conversazioni della messaggistica mentre si utilizza il chatbot.

Il plugin di ChatGPT per iMessage su macOS

Al momento è disponibile in Work e Codex. Qui sotto c’è una demo utile per capire come funziona. L’utente scrive un prompt come Messaggi Suggerisci cose di ieri a cui devo dare seguito tra i messaggi e l’intelligenza artificiale replica estrapolando informazioni a proposito, ad esempio, di una domanda ricevuta da un contatto, suggerendo inoltre come rispondere. L’invio può essere effettuato direttamente da ChatGPT, senza aprire iMessage, eventualmente modificandolo prima della spedizione.

Everyday conversations just got easier with the new Apple Messages plugin. Search messages, catch up on conversations, draft and send replies—all with ChatGPT on your Mac. Now available in ChatGPT Work and Codex on desktop. pic.twitter.com/nicfZMuxZc — ChatGPT (@ChatGPT) August 20, 2026

Il profilo ufficiale di ChatGPT su X consiglia inoltre alcuni prompt da provare, per sfruttare al meglio la novità.

Controlla il mio calendario e rispondi a [nome] indicando alcuni orari in cui sono libero per cena la prossima settimana;

suggerisci follow-up per i messaggi di ieri;

trova i compleanni nei messaggi con la @ e aggiungili al mio calendario;

individua potenziali messaggi di spam che posso eliminare.

La redazione di Bloomberg ha ricevuto da OpenAI la conferma che l’elaborazione avviene in locale, dunque senza inviare i messaggi a un server sul cloud. Per l’attivazione della funzionalità occorre intervenire su alcune impostazioni del Mac relative alla privacy. È questo che potrebbe non trovare d’accordo Apple. Ricordiamo che le due realtà sono già coinvolte, l’una contro l’altra in una battaglia legale che ruota attorno al presunto furto di segreti commerciali.